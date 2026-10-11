BAYSİD yeni merkezle yerel üretimi ve istihdamı güçlendirmeyi hedefliyor

BAYSİD yeni hizmet binasını açtı

Balıkesir’de iş dünyasını bir araya getiren BAYSİD, Paşaalanı Mahallesi Sabri Uğur Caddesi’nde yeni hizmet binasının açılışını törenle gerçekleştirdi. Açılışın ardından kurdele kesimiyle bina resmî olarak hizmete alındı.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış konuşmasını yapan BAYSİD Başkanı Levent Karan, derneğin yeni merkezinin kent ekonomisine katkı sunacak çalışmalar için bir merkez olacağını belirtti. Törene; Balıkesir CHP Milletvekili Serkan Sarı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ve yönetimi, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka ile yöneticileri, MHP Balıkesir İl Başkanı Mustafa Bilsem katıldı.

Etkinlikte ayrıca Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Kayatepe, Ticaret Odası Meclis Başkanı Okan Telaşeli, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah Bilcanlı, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Özer ve Komite Üyesi Fatih Kafaoğlu ile Türk Ocakları Başkanı Oğuz Atan ve yönetim kurulu üyesi Sadettin Akbaba, Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri, iş dünyası ve STK temsilcileri yer aldı.

Hedefler ve beklentiler:

Levent Karan, yeni merkez aracılığıyla yerel üreticileri desteklemeyi, istihdamı artırmayı ve kent içindeki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Davetliler, BAYSİD’in açılan binasının Balıkesir’in ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmesini beklediklerini belirtti.

Tören sonunda katılımcılar binanın hayırlı olmasını diledi; kuruluşun bölgedeki rolü ve atacağı adımların takip edileceği kaydedildi.

BAYSİD BAŞKANI LEVENT KARAN KONUŞMA YAPTI