Bursa'da uluslararası tarım buluşması: AgroGreen 15 ülkeden heyetleri ağırlayacak

AgroGreen Bursa uluslararası ticaretin odağına hazırlanıyor

Türkiye’nin önde gelen tarım merkezlerinden Bursa, 14-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek AgroGreen Bursa 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile uluslararası tarım ticaretinin buluşma noktası olmayı hedefliyor. Etkinlik, Bursa Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası ve sektör kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilecek.

katılımcılar ve hedefler:

Fuar kapsamında 15 ülkeden alım heyetleri, yatırımcılar ve çiftçiler ağırlandı; organizasyonda 1.200'ün üzerinde katılımcının yer alması bekleniyor. Programda Gana Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcısı'nın katılımının yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelerden katılımlar öne çıkıyor.

Organizasyonun düzenleyici firma Genel Müdürü Gül Ceylan etkinliğin hedeflerini şu sözlerle özetledi: "AgroGreen Bursa’yı uluslararası ticaretin güçlü buluşma noktalarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Gana’dan üst düzey resmi katılımın yanı sıra Mısır, Ürdün, Lübnan, Tunus, Cezayir ve Kosova gibi pek çok ülkeden bin 200’ün üzerinde alım heyetini misafir edeceğiz. Amacımız, Türk tarım sektörünün üretim gücünü uluslararası pazarlara taşımak ve kalıcı ticari köprüler kurmaktır."

panel programı ve öne çıkan oturumlar:

Fuar süresince tarım makinelerinden hayvancılık teknolojilerine, sulama sistemlerinden tohumculuğa kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek ve birçok panel düzenlenecek. Açılış töreni 14 Ekim Çarşamba saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

14 Ekim saat 15.40’ta düzenlenecek Yeni Nesil Çiftçilik ve Tarım İletişimi panelinde Tarımca Dergisi İmtiyaz Sahibi Gülay Şentürk moderatörlüğünde çiftçi ve sosyal medya içerik üreticileri Sevgi Topal, Mert Altın, Hilal Çevik ve İbrahim Toprak tarımda dijitalleşmeyi ve yeni nesil çiftçiliği tartışacak.

14 Ekim saat 16.30’da gerçekleşecek "Kökten Geleceğe: Fide ve Fidancılıkta Dönüşüm, Bitki Sağlığı ve İstilacı Zararlılarla Mücadele" oturumunda TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi YKÜ Dr. Hasan Kayın, Cevat Fidancılık Kurucusu Cevat Esen ve Biyokarbon Üreticileri Derneği Başkanı Ümit Çetin konuşmacı olarak yer alacak.

15 Ekim saat 13.40’ta düzenlenecek "Toprağın Kadınları – Üretimden Pazara Kadın Kooperatifleri ve Kırsal Güç" panelinde Pervin Karakullukçu yöneticiliğinde; Ayşe Günbey Şerifoğlu, Ferhan Yoldaş, Hayriye Kuşçu ve Ruhan Demir kadınların tarımsal üretimdeki rolü, kooperatifleşme ve kırsal kalkınma örneklerini paylaşacak.

Aynı gün saat 15.00’te yapılacak "Yeşil Bursa: Çiftlikten Çatala Yatırım Modelleri" panelinde Ziraat Yüksek Mühendisi Kerem Demirel moderatörlüğünde Prof. Dr. Mustafa Tayar, Prof. Dr. Hakan Sağırkaya ve Aybars Tunalı tarladan sofraya uzanan değer zincirini değerlendirecek.

16 Ekim saat 14.15’teki "Küçükbaş Hayvancılığın Türkiye’deki Yeri ve Önemi" oturumunda Türkiye Küçükbaş Hayvancılık ve Irk Yetiştiricileri Federasyonu Genel Başkanı Ömer Mirçık ve Başkan Yardımcısı Kemal Çığırdan küçükbaş hayvancılık, mera kullanımı ve yerli ırkların korunması konularını ele alacak.

Genç üreticilerin deneyimlerini paylaşacağı "Tarımın Genç Sesleri" panelinde Oğuzer Yiğit moderatörlüğünde Emine Kaya, Baki Kızıltepe, Nida Elif Selci, Zeki Cesur ve Fatih Lütfi Kabacık sahadaki yenilikçi yaklaşımları aktaracak.

Tüm paneller, fuar süresince Agro TV ekranlarından canlı yayınlanacak ve katılımcılar hem yerinde hem de dijital kanallar aracılığıyla oturumlara erişim sağlayabilecek.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TARIM KENTLERİNDEN BURSA, 14-17 EKİM'DE DÜZENLENECEK AGROGREEN BURSA 2. TARIM VE HAYVANCILIK FUARI İLE ULUSLARARASI TARIM TİCARETİNİN BULUŞMA NOKTASI OLMAYA HAZIRLANIYOR.