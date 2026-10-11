Bebeklikten ergenliğe: 14 yıldır kitap fuarının değişmez misafirleri

kocaeli kitap fuarı ve yıllık gelenek:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla bu yıl 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, farklı yaş gruplarından okurları bir araya getiriyor. Fuara bebekliklerinde, henüz 9 aylıkken getirilen ikiz kardeşler Yusuf Emre ve Sevde Zehra Venedik ise aileleriyle sürdürdükleri ziyaret geleneğini 14 yıldır devam ettiriyor.

fuara ilk adım ve düzenli katılım:

İkizlerin fuarla tanışması, etkinliğin 5’inci yılında gerçekleşti; o günden bu yana her yıl aileleriyle birlikte fuarı ziyaret ediyorlar. Bu süre zarfında fuar onların sadece kitap satın aldığı bir yer olmaktan çıktı, aile ritüellerinin ve anıların bir parçası haline geldi.

etkinlikler, ilgi alanları ve keşif:

Zamanla yaşları değiştikçe ilgi alanları da farklılaştı; bebeklik döneminde aile kitaplarına ve çocuk atölyelerine katılan kardeşler, ergenlik yıllarında daha çok gençlik edebiyatı ve söyleşilere yöneldi. Her yıl fuarda yeni yayınevleri, imza günleri ve atölyeler bulduklarını belirtiyorlar; bu sayede hem farklı türleri keşfediyor hem de ilgi alanlarına uygun etkinliklere katılıyorlar.

anılar ve duyuların rolü:

İkizler, fuarın atmosferinin ve kitap kokusunun geçmişe dair güçlü bir bağ kurduğunu söylüyor. Her ziyaret, çocukluk anılarını tazeliyor; fuar hem bireysel okuma alışkanlıklarının geliştiği bir alan hem de ailecek paylaşılan yıllık bir anı defteri işlevi görüyor.

Kocaeli Uluslararası Kitap Fuarı, farklı kuşaklardan okurlar için benzer bağlar kurulmasına imkan tanırken, Yusuf Emre ve Sevde Zehra gibi ziyaretçiler fuarın yerel kültür ve okuma alışkanlıkları üzerindeki sürekliliğini somutlaştırıyor.

KOCAELİ'DE DÜZENLENEN ULUSLARARASI KİTAP FUARI'NI HENÜZ 9 AYLIKKEN ZİYARET ETMEYE BAŞLAYAN 14 YAŞINDAKİ İKİZ KARDEŞLER YUSUF EMRE VE SEVDE ZEHRA VENEDİK, AİLELERİYLE HER YIL FUARA KATILARAK GELENEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.