Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Düzce sağlık müdürü Yasin Yılmaz, Urla'da bakan Memişoğlu ile görüştü

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katıldığı Urla Karantina Adası toplantısında bakanla görüştü.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce sağlık müdürü Yasin Yılmaz, Urla'da bakan Memişoğlu ile görüştü

Urla Karantina Adası'nda il sağlık müdürleri bir araya geldi

Sağlık politikaları ve teşkilat içi koordinasyonun ele alındığı İl Sağlık Müdürleri Toplantısı, İzmir'in tarihi mekanlarından Urla Karantina Adasında gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye genelinden 81 ilin sağlık yöneticileri katıldı.

Toplantının öncelikli gündem maddeleri:

Üç gün süren toplantıda merkez ve taşra teşkilatları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve ortak hedeflerin belirlenmesi öncelikli başlıklar olarak öne çıktı. Katılımcılar, uygulamadaki yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve hizmet sunumunda standardizasyon sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Program çerçevesinde sunulan oturumlarda, özellikle acil hizmetler, saha koordinasyonu ve hasta güvenliği konuları detaylandırıldı. Toplantı notlarında yer alan vurgu, yerel uygulamaların merkez politikaları ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği yönündeydi.

Düzce heyeti ve bakanla görüşme:

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, toplantı kapsamında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, ilin sağlık hizmetlerine ilişkin öncelikler ile merkez-taşra iş birliğinin artırılmasına yönelik beklentiler aktarıldı.

Yılmaz'ın bakanla gerçekleştirdiği görüşme, ilin saha ihtiyaçlarının doğrudan aktarılması açısından önem taşıdı. Toplantı sonrasında katılımcılar, belirlenen hedefler doğrultusunda uygulanacak yol haritalarının oluşturulması için çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. YASİN YILMAZ, SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU’NUN KATILIMIYLA...

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. YASİN YILMAZ, SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU’NUN KATILIMIYLA İZMİR’İN URLA KARANTİNA ADASI’NDA DÜZENLENEN İL SAĞLIK MÜDÜRLERİ TOPLANTISI’NDA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahve fincanından nakış tablosuna: bir kafenin el emeği dönüşümü
images

Engelli ailelerine nefes: Ankara'da kısa süreli bakım merkezi açıldı
images

Bebeklikten ergenliğe: 14 yıldır kitap fuarının değişmez misafirleri
images

Köyünde akülü sandalyeyle yeniden dolaşmaya başlayan 20 yaşındaki genç

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tarlasından atölyeye: HBB'nin 15 ilçede ücretsiz tarım seferberliği

Erken müdahale şart: inmemiş testis kısırlık ve kanser riskini artırıyor

Kebap dumanı Merkez Park'ı kapladı: festivalde uzun kuyruklar oluştu

Serik'te kameralara yansıyan kaza: üç tekerlekli bisiklet arkadan çarpıldı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Büyükorhan'da orman yangınına karadan ve havadan yoğun müdahale

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı