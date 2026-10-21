bedir mutabakatı: ortak üretim ve teknolojiyle savunma sanayiinde yeni bir iş birliği zemini

bedir mutabakatı ile savunma sanayiinde çok taraflı iş birliği

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında Doha’da imzalanan Bedir Mutabakat Zaptının dört ülkenin savunma sanayii yeteneklerini bir araya getirerek ortak üretim ve teknoloji geliştirme alanlarında yeni fırsatlar yaratacağını bildirdi. Görgün, mutabakatın çok taraflı iş birlikleri çerçevesinde savunma sanayii ihracatını ileri taşımayı ve yerel üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

mutabakatın kapsamı ve imzacı kurumlar:

Bedir (Badr) Mutabakat Zaptı, tarafların savunma sanayii kapasitelerini geliştirmeyi; askeri üretimde ortak projeler, teknik eğitim ile araştırma-geliştirme faaliyetlerinde iş birliğini artırmayı amaçlıyor. Mutabakata Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Haluk Görgün, Katar adına Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Pakistan adına Savunma Bakanı Asıf ve Endonezya adına Savunma Bakan Yardımcısı Jauhari imza attı. Anlaşma, askeri üretimde iş birliğini teşvik etme, teknik bilgi paylaşımı ve ekonomik katma değer yaratma yönünde somut adımlar atmayı öngörüyor.

türkiye'nin stratejisi ve ihracat performansı:

Görgün, Türkiye’nin savunma sanayii yaklaşımını yalnızca platform tedarik etmekle sınırlamadıklarını; bilgi birikimi, mühendislik kabiliyetleri ve tecrübeyi paylaşarak birlikte üretmek, birlikte geliştirmek ve birlikte güçlenmek istediklerini belirtti. Bu çerçevede teknoloji paylaşımı ve yerel üretim kapasitesinin güçlendirilmesinin sürdürülebilir iş birliklerinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Türk savunma sanayiinin son yıllardaki ihracat performansına ilişkin açıklamasında Görgün, 2023-2026 dönemini kapsayan son dört yılda 30 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirildiğini; bu tutarın sektörün son 14 yıldaki toplam ihracatının yüzde 55’inden fazlasına karşılık geldiğini ifade etti. 2025 yılında ihracatın yüzde 48 artışla 10 milyar doların üzerine çıktığını ve son 12 aylık dönemde ilk kez 11 milyar dolar seviyesinin aşıldığını kaydetti.

Görgün, bu başarıyı savunma sanayii diplomasisi ve kurumlar arası koordinasyonla ilişkilendirerek, Bedir Mutabakat Zaptı gibi çok taraflı çerçevelerin ortak üretim ve Ar-Ge kapasitesini somut projelere dönüştürerek ihracatı daha da artıracağına inandıklarını belirtti.

Savunma sanayiinde teknolojik bağımsızlık ve sürdürülebilir üretim altyapısının önemine dikkat çeken Görgün, uluslararası iş birliklerinde karşılıklı kazanımı ve stratejik kapasite gelişimini önceliklendirdiklerini vurguladı. Görgün, geliştirilen teknolojilerin savunma ve caydırıcılığı güçlendirirken bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasını amaçladıklarını ifade etti.

Bedir Mutabakat Zaptı, dört ülkenin birbirini tamamlayan yeteneklerini ortak bir zeminde değerlendirmeyi hedefleyerek askeri üretim, teknik eğitim ve Ar-Ge iş birlikleriyle kalıcı kabiliyetler oluşturmayı amaçlıyor. Görgün, bu tür çok taraflı iş birliklerinin, hazır alım modellerinin ötesine geçen, ülkelerin insan kaynağı ve sanayi altyapısını geliştiren ortaklıklara zemin hazırlayacağını söyledi.

TÜRKİYE, KATAR, PAKİSTAN VE ENDONEZYA ARASINDA SAVUNMA SANAYİİ ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA "BEDİR" (BADR) MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI.