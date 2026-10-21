Kula'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kula ilçesinde öğleden sonra meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza anı ve araçlar:

Kaza, saat 14.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki 34 EJ 3007 plakalı otomobil ile M.G. (25) yönetimindeki 45 ARE 527 plakalı motosiklet çarpıştı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumunun ciddiyeti nedeniyle tedaviye devam etmek üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edileceği bildirildi.

Emniyet önlemleri ve soruşturma:

Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafik akışını düzenledi. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET KAVŞAKTA ÇARPIŞTI. AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN HAYATİ TEHLİKE KAYDIYLA SEVK EDİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ.