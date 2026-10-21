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Balıkesir’den çiftçiye büyük süt otu desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçedeki üreticilere yüzde 50 hibe ile toplam 54 ton 525 kilogram süt otu tohumu dağıtarak yem maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Berk Doğan

Balıkesir’den çiftçiye büyük süt otu desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden tarıma yön veren destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılıkta üreticilerin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiği uygulamalar çerçevesinde önemli bir tohum desteği sağladı. Tarımda Balıkesir Modeli kapsamında düzenlenen dağıtım töreni Kuvayı Milliye Meydanı’nda gerçekleştirildi ve Balıkesir genelindeki üreticilere yönelik uygulamanın kapsamı ile hedefleri paylaşıldı.

süt otu dağıtımının kapsamı ve hedefleri:

Tören sırasında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, desteklerin üretimi artırmaya ve yem maliyetlerini azaltmaya yönelik olduğunu vurguladı. Başkan Akın, "Bu desteklerimizle maliyetleri hafifletiyoruz" diyerek, yerel paydaşlarla birlikte planlanan müdahalelerin saha sonuçlarına hızlı yansımasını hedeflediklerini anlattı.

Belediye tarafından 20 ilçedeki yetiştiricilere toplam 54 ton 525 kilogram süt otu (ryegrass) tohumu desteği verildi. Bu desteğin yüzde 50 hibeli olarak sağlandığı belirtildi; tedarikin 37 ton 525 kilogramının ithal, 17 tonunun ise yerli süt otu tohumundan oluştuğu açıklandı. Amaç, yetiştiricilerin kendi kaba yemini üreterek dışarıdan yem alımını azaltması ve böylece girdilerde tasarruf sağlaması olarak özetlendi.

Paydaş iş birliği ve yol haritası:

Akın, ziraat odaları, akademisyenler ve sektör paydaşlarıyla birlikte bir yol haritası çizdiklerini belirterek desteklerin planlı, programlı ve verimli şekilde dağıtıldığını söyledi. Balıkesir’in geniş ekilebilir arazilerine dikkat çeken Akın, üreticinin sürdürülebilir gelir elde etmesi için her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Başkan Akın, sözlerinde ürünlerin piyasa değerini yükseltmeye dönük başarı örneklerine de değindi. Gömeç’te üretilen bamyanın katma değerinin artırılarak uluslararası pazarlara ulaştırılması örneğini vererek, üreticinin emeğinin karşılığını almasını sağlamanın önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Geniş kapsamlı tarımsal destek paketi:

Belediyenin süt otu desteğinin yanı sıra sunduğu diğer destekler de ayrıntılı olarak paylaşıldı. Açıklamada, üreticilere 50 bin kilogramın üzerinde alım desteği verildiği; toplam 279 bin kilogram tohum ve 435 bin fide-fidan desteği sağlandığı belirtildi. Ayrıca zeytin toplama kasası, sera naylonu, mantar kompost, sıvı gübre gibi girdilerle birlikte tarımsal sulama desteği de sunuluyor.

Tarım ve sulama alanında sağlanan desteklerden söz edilirken, 27 bin 900 çiftçiye toplam 196 milyon liralık sulama desteği verildiği kaydedildi. Tarlaya ulaşım altyapısının önemine dikkat çeken Akın, tarla yolları tesviyesi, toprak analizi, makine ekipman desteği ve soğuk zincir altyapısı gibi ihtiyaçların karşılanmasına öncelik verdiklerini ifade etti.

Eğitim ve katma değer artırıcı çalışmalar:

Belediye, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, zeytin yetiştiriciliği, bitki doku kültürü, agroekolojik tarım, bahçıvanlık ve arıcılık gibi alanlarda düzenlenen kurslarla binin üzerinde kursiyer yetiştirdi. Akın, "Siz üretin, gerisini biz hallederiz" sloganıyla üreticilere zeytin fidanından lavanta fidesine, ryegrass tohumundan süt soğutma tankına kadar geniş destek sunduklarını belirtti.

Müdürlük düzeyinde açıklama yapan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner, süt otunun iklim koşullarına uyum sağlayan, verimli ve kaliteli kaba yem üretimi için önemli bir bitki olduğunu; desteğin yem bitkileri ekim alanlarını yaygınlaştırmayı ve hayvancılık işletmelerinin üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini söyledi. Uzuner, dağıtılan tohumların üreticilere hayırlı olmasını, verimli bir sezon geçirilmesini diledi.

Belediye yetkilileri, Tarımda Balıkesir Modeli kapsamında yürütülen projelerle hem üretimin sürekliliğini sağlamayı hem de üreticilerin gelirini artırmayı amaçladıklarını bir kez daha vurguladı. Açıklamalar, bölge üreticilerinin kendi yemini üreterek maliyetleri düşürmelerine ve tarımsal üretimde verimliliğin artmasına odaklanıyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜRETİCİLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEYE, TOPRAĞIN BEREKETİNİ BÜYÜTMEYE...

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜRETİCİLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEYE, TOPRAĞIN BEREKETİNİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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