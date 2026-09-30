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Siyasette kapılar açık: Kasapoğlu'ndan Cemil Tugay değerlendirmesi

Mehmet Kasapoğlu, Cemil Tugay iddialarını 'siyasette her şey olabilir' sözleriyle değerlendirdi; AK Parti için öncelik İzmir'e hizmet.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 20:14

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EDİTÖR: Caner Şahin

Siyasette kapılar açık: Kasapoğlu'ndan Cemil Tugay değerlendirmesi

Siyasette kapılar açık: Kasapoğlu'ndan Cemil Tugay değerlendirmesi

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili gündemde yer alan AK Parti'ye katılma iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kasapoğlu'nun değerlendirmesi:

Kasapoğlu, bu tür iddiaları ve kulis söylentilerini sığ bakışlarla değerlendirmenin resmi gözden kaçırmaya yol açacağını belirtti. Konuşmasında, "Biz ne süreçleri zorlama hamlelerle yönlendirmeye çalışırız ne de siyasetin kendi doğallığı içinde gelişen eğilimlere kapıyı kapatırız" ifadesine yer vererek, partinin yaklaşımını özetledi.

Kasapoğlu ayrıca, siyasette kesin ifadeler kullanmanın doğru olmadığını vurguladı ve bunu özetleyen sözleriyle dikkat çekti: "Siyasette her şey olabilir."

İzmir önceliği ve ortak akıl:

AK Parti olarak önceliklerinin İzmir'in biriken kronik sorunlarının çözümü, hemşehrilerin mutluluğu ve şehrin geleceği olduğunu söyleyen Kasapoğlu, ortak akıl üretme ve iş birliği vurgusunu yineledi. "Kiminle ortak akıl üretmek gerekiyorsa aynı masaya oturduk" diyerek, kapıları kapatmanın aksine hizmet odaklı ilişkiler kurduklarını aktardı.

Kasapoğlu, siyasette isimlerin, rozetlerin ve konumların değişebileceğini, kalıcı olanın ise şehre bırakılan eserler ve sunulan hizmet olduğunu belirtti. Konuşmasını "İzmir'in kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur" sözleriyle güçlendirdi ve süreçlerin sonunda doğasına uygun bir sonuç bulacağını şu benzetmeyle ifade etti: "Akarsuyun kendi yatağını bulması gibi her süreç de en nihayetinde kendi doğal sonucuna ulaşacaktır."

Kasapoğlu'nun açıklamaları, parti içi yaklaşımın altını çizerken, gündemdeki adımları hizmet odaklı ilkeler ışığında takip ettiklerini ve İzmir için çalışmaya devam edeceklerini gösterdi.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET KASAPOĞLU, İZMİR...

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET KASAPOĞLU, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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