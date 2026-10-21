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Belediye özel kalemiyle tartışan muhtara verilen ceza adli paraya çevrildi

Acıpayam'da Yeniköy muhtarı Elmas Abut, özel kalem müdürüyle yaşanan belediye tartışması sonrası yargılandı; hapis cezası adli para cezasına çevrildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Belediye özel kalemiyle tartışan muhtara verilen ceza adli paraya çevrildi

Olayın özeti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 2025 yılının Ağustos ayında Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut ile belediyenin özel kalem müdürü arasında çıkan tartışma adliyeye taşındı. Muhtar Abut, mahalle halkının taleplerini iletmek üzere CHP'li Belediye Başkanı Levent Yıldırım'ın özel kalem müdürüyle görüşmeye gitti. Görüşme sırasında taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı; tartışmanın ardından bir kadın zabıta tarafından belediye binasından çıkarıldığı iddia edildi. Abut, belediyeden çıkarılmasının Başkan Yıldırım’ın talimatıyla gerçekleştiğini öne sürdü ve taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası kayıtları:

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri mahkemeye delil olarak sunuldu. Kayıtlarda, muhtarın özel kalem odasındaki kadın personelle sözlü tartışması, odadan çıktıktan sonra tekrar geri dönüp aynı personelin üzerine yürüdüğü anlar yer aldı. Görüntülerde, muhtarın kadına vurmak istediği ve diğer personelin müdahalesiyle engellendiği, ardından binadan ayrıldığı görülüyor. Bu kayıtlar mahkeme sürecinde taraf beyanlarıyla birlikte değerlendirildi.

Mahkeme kararının ayrıntıları:

Acıpayam 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, özel kalem müdürü K.A. tanıklık ederek, muhtarın kendisini telefonla arayıp yeğeninin düğününde belediyeye ait platformu kullanmak istediğini ilettiğini, aralarında bu nedenle anlaşmazlık çıktığını belirtti. K.A., muhtarın belediyeye gelerek kendisinin üzerine yürüdüğünü, Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Hanım'ın araya girmesine rağmen muhtarın kendisine 'ahlaksız kadın' ve 'terbiyesiz' şeklinde hakaret ettiğini ve 'seninle görüşeceğiz' diye tehditte bulunduğunu anlattı. Ayrıca zabıta ve diğer personelin müdahalesi sayesinde kendisine vurulamadığını ifade etti.

Sanık muhtar Elmas Abut savunmasında, yaşananlar için pişman olduğunu belirterek üzgün olduğunu söyledi. Abut, K.A.'ya hakaret etmediğini ve tehdit etmediğini iddia ederek sözlerinin saygı sınırları içinde olduğunu savundu ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, muhtarı önce 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıka durumuna ilişkin değerlendirme sonucu 1/6 oranında indirim uygulanarak ceza 2 ay 15 güne düşürüldü; ardından davanın "Basit Yargılama Usulü" kapsamında olması ve sanığın karara itiraz etmemesi gerekçeleriyle 1/4 oranında ek indirim yapılarak ceza 1 ay 26 gün'e çevrildi. Verilen hapis cezası, süresinin kısa olması ve suçun işlendiği koşullar göz önüne alınarak mahkeme kararıyla adli para cezasına dönüştürüldü.

Dosyada tarafların karşılıklı şikayetleri ve güvenlik kamerası görüntüleri kararın temel unsurlarını oluşturdu. Karar, mahkemece uygulanan indirimler ve cezanın dönüştürülmesiyle sonlandırıldı.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM BELEDİYESİNDE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜYLE YAŞADIĞI TARTIŞMA NEDENİYLE HAKKINDA DAVA...

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM BELEDİYESİNDE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜYLE YAŞADIĞI TARTIŞMA NEDENİYLE HAKKINDA DAVA AÇILAN KADIN MUHTAR, 1 AY 26 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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