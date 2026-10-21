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Çatalağzı'nda boşanma kavgası ağır yaralanmayla sonuçlandı

Kilimli'de boşanma sürecindeki eşini ve araya giren 27 yaşındaki genci silahla ağır yaralayan şüpheli, ormanlık alanda yakalanıp adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatalağzı'nda boşanma kavgası ağır yaralanmayla sonuçlandı

Olayın özeti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu belirtilen Ercan D. (48) ile ilgili işlemler tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, boşanma sürecindeki eşi Burçin D. (41) ile yardım etmek isteyen Emre Ç. (27) yaşındaki genci silahla ağır şekilde yaraladığı; daha sonra polis ekiplerince yakalandığı aktarıldı.

Olayın gelişimi:

İddialara göre Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta şüpheli Ercan D., boşanma aşamasındaki eşini zorla otomobile bindirmeye çalıştı. O sırada müdahale eden Emre Ç. ile yaşanan arbedenin ardından şüpheli olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen zanlının silahla ateş açması sonucu Emre Ç. ve Burçin D. ağır yaralandı. Olay anına ait amatör kamera görüntülerinde Emre Ç.'nin yerde yattığı anlara ilişkin kayıtlar olduğu belirtildi.

Yakalanma, adliyeye sevk ve sağlık durumuna ilişkin bilgiler:

Polis ekipleri tarafından Kırımsa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakalanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çevik kuvvet eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye giriş esnasında basın mensuplarının yönelttiği, "Emre'yi neden vurdun" sorusuna şüphelinin yanıt vermediği kaydedildi. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği ve her iki kişinin de hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturmayı yürüten birimler, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve adli süreç ile sağlık kontrollerinin ardından işlemlerin sürdüğünü belirtti.

ZONGULDAK&#039;IN KİLİMLİ İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ VE YARDIM ETMEK İSTEYEN 27 YAŞINDAKİ...

ZONGULDAK'IN KİLİMLİ İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ VE YARDIM ETMEK İSTEYEN 27 YAŞINDAKİ GENCİ SİLAHLA AĞIR YARALAYAN ERCAN D. (48), EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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