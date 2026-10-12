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Belediyenin kıyırlı tesisi maliyeti yarıya indiriyor, kamuya 320 milyon TL katkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez Kıyırlı tesisinde üretilen 900 bin ton agrega, yüzde 50 daha düşük maliyetle kamuya 320 milyon TL katkı sağladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:18

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Belediyenin kıyırlı tesisi maliyeti yarıya indiriyor, kamuya 320 milyon TL katkı

kocaeli büyükşehir'in kendi üretimi belediye yatırımlarına doğrudan destek sağlıyor:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kıyırlı'daki taş ocağı ve kırma-eleme tesisinde kendi öz kaynaklarıyla ürettiği malzemeleri yol altyapısından asfalta kadar çok çeşitli projelerde kullanıyor. 2023 yılından bu yana tesisin toplam üretimi 900 bin tone ulaşırken, piyasa fiyatlarına göre sağlanan maliyet avantajı sayesinde kamuya 320 milyon TL katkı sağlandığı bildirildi.

Tesisten çıkan kalkerler farklı kırma ve eleme aşamalarından geçirilerek sekiz ayrı elek boyutunda agrega olarak ayrılıyor. Üretilen malzemeler, asfalt ve beton tesislerinin yanı sıra plentmiks temel (PMT) üretiminde de değerlendiriliyor; bugüne kadar tesis bünyesinde 165 bin ton PMT üretildi ve yılsonuna kadar üretimin 1 milyon ton'a çıkarılması hedefleniyor.

üretim süreci ve kapasite:

Tesisin kapasitesi ve işleyişiyle ilgili bilgiler Yol Bakım Onarım Dairesi personeli Mustafa Küçük tarafından aktarıldı. Küçük, tesisin 2023 yılında hizmete girdiğini, saatte 400 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu ve üretilen sekiz ayrı agrega boyutunun kendi plent tesislerine sevk edildiğini belirtti. Üretim hattında çene kırıcıdan başlayan süreç, sekonder ve tersiyer kırıcılarla devam ederek eleklerle boyutlandırma ile sonlanıyor.

Üretim sürecinde ayrıca duvar taşı ve PMT üretimi de yapılmakta olup, idareye ait taş ocağında görünür rezervin 63 milyon ton olarak planlandığı ifade edildi. Tesis, üretim öncesi ve sonrası tüm malzemeler için akredite laboratuvarında test ve deneyler yaparak standartlara uygun üretim gerçekleştiriyor.

kullanım alanları, maliyet avantajı ve istihdam:

Tesisin ürettiği mıcırlar belediyenin Solaklar Asfalt Plenti'nde kullanılıyor; Kasım ayı itibarıyla devreye alınması planlanan beton santralinde de aynı mıcırların kullanılacağı bildirildi. Mustafa Küçük, "Kasım ayı itibarıyla kendi mıcırımızla beton üretimine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kendi üretimi sayesinde maliyetlerde ciddi avantaj sağlandığı vurgulandı: üretilen mıcırların piyasa değerlerine göre yüzde 50 daha uygun maliyetle temin edildiği ve tesisin faaliyete geçtiği günden bu yana kamuya 320 milyon TL katkı sağladığı aktarıldı. Tesis 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olup çevreye duyarlı bir tesis olarak tanımlandı.

İstihdam açısından tesiste doğrudan 17 personel görev yaparken, makine ve nakliye gruplarıyla birlikte yaklaşık 30 kişiye iş olanağı sağlanıyor. Bu yapı, belediyenin altyapı üretimini iç kaynaklarla güçlendirirken, maliyetleri düşürüp proje sürekliliğine katkı veriyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÖRFEZ KIYIRLI&#039;DAKİ TAŞ OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİNDE KENDİ ÖZ...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÖRFEZ KIYIRLI'DAKİ TAŞ OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİNDE KENDİ ÖZ KAYNAKLARIYLA ÜRETTİĞİ MALZEMELERİ YOL ALTYAPISINDAN ASFALTA KADAR BİRÇOK ALANDA KULLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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