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Aile destek merkezinin yerel dönüşümü: Salihli'de kadınlar üretime ve eğitime yöneliyor

Salihli Aile Destek Merkezi, kadınlara mesleki eğitim, sosyalleşme ve üretime katılım sağlayarak aile yapısını ve toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Aile destek merkezinin yerel dönüşümü: Salihli'de kadınlar üretime ve eğitime yöneliyor

Aile destek merkezi yerel düzeyde kadın odaklı çalışıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla programlarını sürdürüyor. Merkez; mesleki beceri kazandırma, üretime katılımı teşvik etme ve sosyal hayata aktif katılımı destekleme konularına ağırlık veriyor.

Ziyaret ve inceleme:

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, merkezde düzenlenen kursları yerinde ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Görüşmelerde merkezdeki eğitimlerin kapsamı, katılımcı profili ve uygulanan yöntemler ele alındı.

Amaçlar ve toplumsal etki:

ADEM'in öncelikleri arasında kadınlara yönelik mesleki eğitim sağlamak ve sosyalleşme imkânı sunmak bulunuyor. Bu çalışmaların, kadınların aile ve toplum içindeki rolünü güçlendirme ile birlikte yerel üretime katılımı artırma yönünde etkileri olduğuna dikkat çekildi.

Yetkililer, merkezde yürütülen faaliyetlerin aile yapısını güçlendirme ve toplumsal dayanışmayı artırma hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı. Merkezin sürdürdüğü kurs ve sosyal etkinliklerin, kadınların hem ekonomik hem de sosyal alanlarda daha etkin rol almasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ AİLE DESTEK MERKEZİ (ADEM), KADINLARIN SOSYAL VE EKONOMİK YÖNDEN...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ AİLE DESTEK MERKEZİ (ADEM), KADINLARIN SOSYAL VE EKONOMİK YÖNDEN GÜÇLENMESİ, MESLEKİ BECERİLER KAZANMASI VE TOPLUMSAL HAYATA DAHA AKTİF KATILMASI AMACIYLA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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