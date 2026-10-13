Evde bakımda yetki ve güven öncelikli gündem oldu

Evde bakım hizmetleri gündemin üst sıralarında

Özel Evde Bakım ve Evde Sağlık Merkezleri Derneği (OBSAD) yönetimi, demografik değişimlerin evde bakım ve sağlık hizmetlerini merkezine alacağını belirtiyor. Dernek Başkanı Dr. Nesip Beki ve Genel Sekreter Serhat Küçükuygun Türkiye'nin Güney Kore'den sonra en hızlı yaşlanan ülkeler arasında yer aldığını ifade ederek önümüzdeki dönemde bu alandaki taleplerin artacağına dikkat çekti.

Yetkilendirme ve güvenlik önlemleri:

Dr. Nesip Beki, vatandaşların evde bakım alırken öncelikle hizmet sağlayıcının Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ya da İŞKUR Özel İstihdam Ofisi ruhsatlı birimler olup olmadığını sorgulaması gerektiğini söyledi. Evde bakım personelinin çalışma belgelerinin kontrol edilmesinin; mahremiyet, güvenlik ve kamu sağlığı açısından kritik olduğuna vurgu yapıldı.

Beki, bu hizmetlerin donanımlı, uygun nitelikte kişiler tarafından verilmesinin önemine işaret ederek, ailelerin kendilerine emanet edilen kişilerin yetkili ve yetkin olup olmadığını araştırmasının temel sorumluluklardan biri olduğunu ifade etti.

Personel nitelikleri, denetim ve riskler:

Genel Sekreter Serhat Küçükuygun, özellikle uzun dönem evde bakıma muhtaç hastalar için nitelikli personel ihtiyacının ciddi boyutta bulunacağını belirtti. Küçükuygun, vatandaşların ilçe sağlık müdürlüklerini arayarak ya da kişiden yetki belgelerini talep ederek teyit sağlamaları gerektiğini söyledi.

Yetkisiz çalışanların uygulamalarının kötü sonuçlar doğurabileceği ve doktorsuz tedavi girişimlerinin risk taşıdığı uyarısı yapıldı. Evde bakım merkezlerinin genellikle doktor yönetiminde ve reçeteli hizmet sunduğu, çalışanların bulaşıcı hastalık testleri ve diplomalarının ilçe sağlık müdürlüğü onaylı olduğunun altı çizildi.

Sonuç olarak OBSAD temsilcileri, devletin bu alanda çalışmalar yürüttüğünü belirterek önümüzdeki 5-6 yıl içinde evde bakım ve sağlık hizmetlerine olan talebin belirgin şekilde artacağını, bunun için yetkilendirme, denetim ve nitelikli personel altyapısının önem taşıdığını vurguladı. Vatandaşlara tavsiye; hizmet alırken yetki belgelerini kontrol etmek ve ruhsatlı merkezleri tercih etmek oldu.

ÖZEL EVDE BAKIM VE EVDE SAĞLIK MERKEZLERİ DERNEĞİ (OBSAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. NESİP BEKİ VE GENEL SEKRETER SERHAT KÜÇÜKUYGUN