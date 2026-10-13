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Karabük ve Yenice'de eş zamanlı baskın: çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Karabük merkez ve Yenice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucular ve kenevir bitkileri ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karabük ve Yenice'de eş zamanlı baskın: çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Karabük'te jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük merkez ve Yenice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda iki şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda şahıslar üzerinde ve ikametlerinde çok sayıda maddi delil ele geçirildi.

operasyon detayları:

Aramalarda 35 gram kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 100 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 36 gram sıvı amfetamin, 1 adet sentetik ecza hap ve hassas terazi bulundu. Ele geçirilen maddeler, jandarma tarafından delil torbalarına konularak kayıt altına alındı.

şüphelilerin işlemleri:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şahıs, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemler sırasında şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldığı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın detayları ve ele geçirilen malzemelerle ilgili tutanaklara olay yerinde kayıt tutuldu.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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