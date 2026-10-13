Başkent Ankara 103 yaşında: Anıtkabir'de birlik vurgusu

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma programına katıldı ve ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir ziyareti ve tören detayları:

Vali Canbolat ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Vali Canbolat'ın mesajı:

Canbolat, tören sırasında yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullandı: 'Ankara, milletimizin bağımsızlık azminin ve geleceğe olan sarsılmaz iradesinin sembolü olmuştur'. 27 Aralık 1919'da gelişinizle İstiklal Mücadelemizin merkezi haline gelen Ankara'nın, 13 Ekim 1923'te başkent ilan edildiğini hatırlatan Canbolat, Cumhuriyet değerlerine ve milli egemenliğe sahip çıkma kararlılığını dile getirdi.

Canbolat ayrıca, 'Bizler bu kutlu mirasa sahip çıkarak Ankara'yı tarihi kimliğine ve başkentlik sorumluluğuna yaraşır şekilde geliştirmek, ülkemizin aydınlık geleceğine güçlü bir şekilde taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' ifadeleriyle şehitler ve gaziler için rahmet, minnet ve şükranını sundu.

Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gaziler ve öğrenciler katılım sağladı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, "Ankara, milletimizin bağımsızlık azminin ve geleceğe olan sarsılmaz iradesinin sembolü olmuştur"