Yeşim Grup sürdürülebilirlik bilincini kurum kültürüne taşıdı

Yeşim Grup sürdürülebilirlik ayını ve festivaliyle vurguladı

Yeşim Grup, her yıl Eylül ayında organize ettiği "Sürdürülebilirlik Ayı" etkinlikleriyle çalışanlarını sürdürülebilirlik bilinci etrafında bir araya getirdi. Söyleşiler, eğitimler, belgesel gösterimleri, takas etkinlikleri ve gelişim programlarının ardından bu yıl etkinlikler; altıncı kez gerçekleştirilen "Sürdürülebilirlik Festivali" ile görkemli bir finale ulaştı.

Program çeşitliliği ve katılım:

Etkinlikler boyunca çalışanlar; söyleşi, eğitim, belgesel gösterimi, takas etkinliği, bilgi yarışmaları, atölyeler ile çeşitli fiziksel ve zihinsel aktivitelerden oluşan zengin bir programı deneyimledi. Katılımcılar hem keyifli vakit geçirdi hem de sürdürülebilirliğe dair uygulamalı ve pratik bilgiler edindi. Festival gününde düzenlenen oyunlar ve yarışmalar, çalışanların etkinliklere aktif katılımını artırdı.

Ödüller, sertifikalar ve kurumsal mesajlar:

Program kapsamında "Sürdürülebilirlik, Eğitim ve Gelişim Programı" ile "Kişisel Gelişim İçin Kurumsal Dönüşüm Programı"nı tamamlayan çalışanlara sertifikaları takdim edildi. Ayrıca ulusal ve uluslararası platformlarda başarı gösteren ekipler Sürdürülebilirlik Onur Ödülü ile ödüllendirildi. Açılış konuşmalarının ardından, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki riskleri bildiren çalışanlar ile bilgi yarışmasının kazananlarına ödüller verildi.

Yeşim Grup Sürdürülebilirlik Direktörü Mutlu Toksöz yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: "Sizlerle birlikte birçok farklı başlık altında sürdürülebilirliği yaşamak, firmamız adına son derece değerli. Sürdürülebilirlik ilk bakışta çok büyük ve zor bir konu gibi görünebilir. İklim değişikliği diyoruz, su diyoruz, enerji diyoruz, atık diyoruz, geri dönüşüm diyoruz. Ama aslında sürdürülebilirlik dediğimiz şey, günlük hayatımızda verdiğimiz küçük kararların toplamı. Gereksiz yere tüketmemek, bir atığı doğru yere atmak, enerjiyi boşa harcamamak ve en önemlisi bunu hep birlikte yapmak ve bir alışkanlığa dönüştürmek. Bugünkü festivalde hedefimiz, sürdürülebilirlik bilincini artırmaya, farkındalık oluşturmaya yönelik çeşitli etkinlikleri denemeniz ve keyif almanız".

Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ise kurum kültürünün sürdürülebilirlikle ilişkilendirilmesinin önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Kurum kültürümüzün temelinde dört önemli değerimiz var: Performans Tutkusuyla Çalışırız, Müşterimizle Beraber Yürürüz, Birlikte Başarırız ve Sürdürülebilirlik Önceliğimizdir. Bu değerlerin yalnızca söylemde kalmayıp hayatın içinde de anlam bulması ve kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelmesi bizim için büyük önem taşıyor. Yeşim’in değerlerini çalışanlarımızla buluşturmak ve bu değerleri birlikte yaşatmak için yıl boyunca farklı etkinlikler düzenliyoruz. Sürdürülebilirlik Festivalimiz de bu anlayışın önemli bir parçası. O nedenle altı yıldır festivalimizi çok önemsiyor, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı çalışanlarımızla birlikte güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik konusunu yeniden gündeme taşıyarak tüm kamuoyunda da farkındalık oluşturmak bizim için çok kıymetli. Bu alanda öncü olmak, liderlik etmek ve farklı firmalara ilham vermek, üstlendiğimiz rolün önemli bir parçası. İnanıyorum ki geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bu rolü sürdürerek sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmaya ve ilham vermeye devam edeceğiz".

Festival, gün boyu devam eden etkinliklerle çalışanlara sürdürülebilirlik uygulamalarını deneyimleme fırsatı sundu. Yeşim Grup, bu tür iç iletişim ve eğitim programlarıyla kurum değerlerini pekiştirirken, sürdürülebilirliği gündelik davranışlara dönüştürmeyi hedeflemeye devam ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AYI, ALTINCI KEZ DÜZENLENEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FESTİVALİ'YLE GÖRKEMLİ BİR FİNALE ULAŞTI.