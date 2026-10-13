Hikmet Şahin Kültür Parkı'na 1800 m2'lik kaykay ve paten alanı: çalışmalar tamamlanıyor

Projenin son aşaması

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda, gençlere yönelik yeni bir kaykay ve paten parkının yapımında sona gelindi. Proje, 1800 m2lik bir alanı kapsıyor ve pist kısmı tamamlandığı için gençler alanı hazır olur olmaz kullanmaya başladı. Çevre düzenlemeleri ise çalışmaların sürdüğü bölümlerde devam ediyor.

Çalışma büyük oranda tamamlandı:

İnegöl Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen istişare ve iş birliği sonucu hazırlanan proje, İnegöl Belediyesi'nin talebi doğrultusunda hayata geçirildi. Daha önce Şehir Parkı'nda yapılan kaykay parkın yanında yeni açılan bu alan, pistin bitirilmesiyle birlikte kullanıma uygun hale geldi. Parkın çevresinde yapılan düzenlemeler tamamlandıkça alanın kullanım kapasitesi ve güvenliği artacak.

Başkan Taban'ın değerlendirmesi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, alanda incelemelerde bulunduğunu belirterek projenin gençlerin beklentilerine cevap verecek nitelikte hazırlandığını söyledi. Başkan Taban, burada yapılan alanın hem yeni başlayanlara hem orta seviyedeki sporculara hem de profesyonel kullanıcılarına hitap ettiğini vurguladı. Taban, alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: Buraya ilişkin proje yaklaşık 1800 m2 bir alanı kapsıyor ve 5 yaş ve üzeri çocuklar ile gençlerin kullanımı için uygun olacak şekilde tasarlandı. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz Şahin Biba'ya destekleri için teşekkür etti ve önümüzdeki günlerde Şehir Parkı'nda bir bisiklet parkının da devreye alınacağını dile getirdi.

Yeni kaykay ve paten parkı, hem spor yapan gençlere hem de ailelerin dinlenme ihtiyacına cevap verecek şekilde planlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge gençleri için önemli bir sosyalleşme ve spor alanı oluşmuş olacak.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN TALEBİ ÜZERİNE HİKMET ŞAHİN KÜLTÜR PARKINDA YENİ BİR KAYKAY PARK YAPILMASI İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BAŞLATTIĞI ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ. ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİN SÜRDÜĞÜ ALANI GENÇLER PİST HAZIR OLUR OLMAZ KULLANMAYA BAŞLADI.