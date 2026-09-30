Belen ve Antakya'da mahsur kalan hayvanlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Belen ve Antakya'da gerçekleşen kurtarma operasyonu

Hatay'ın Belen ve Antakya ilçelerinde farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlar için yerel ekipler seferber oldu. Müdahaleler sonucu hayvanlar bulunduğu yerlerden alınarak güvenli bölgelere taşındı.

kurtarma çalışmalarının seyri:

Ekipler, sahada yapılan hızlı değerlendirme ve koordinasyonla müdahaleyi planladı. Yerel görevliler ve kurtarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, hayvanlar sağ olarak bölgeden çıkarıldı ve gerekli kontrolleri yapıldı.

doğaya geri bırakılma ve sonrası:

Kurtarılan hayvanlar, ilk müdahale ve gözlemlerinin ardından uygun koşullar sağlandığında tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yetkililer, benzer olaylarda hızlı haberdar olmanın ve koordineli çalışmanın önemine vurgu yaptı.

BELEN VE ANTAKYA’DA MAHSUR KALAN HAYVANLAR EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.