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Belen ve Antakya'da mahsur kalan hayvanlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Hatay'ın Belen ve Antakya ilçelerinde farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlar, ekiplerin müdahalesiyle sağ kurtarılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Belen ve Antakya'da mahsur kalan hayvanlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Belen ve Antakya'da gerçekleşen kurtarma operasyonu

Hatay'ın Belen ve Antakya ilçelerinde farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlar için yerel ekipler seferber oldu. Müdahaleler sonucu hayvanlar bulunduğu yerlerden alınarak güvenli bölgelere taşındı.

kurtarma çalışmalarının seyri:

Ekipler, sahada yapılan hızlı değerlendirme ve koordinasyonla müdahaleyi planladı. Yerel görevliler ve kurtarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, hayvanlar sağ olarak bölgeden çıkarıldı ve gerekli kontrolleri yapıldı.

doğaya geri bırakılma ve sonrası:

Kurtarılan hayvanlar, ilk müdahale ve gözlemlerinin ardından uygun koşullar sağlandığında tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yetkililer, benzer olaylarda hızlı haberdar olmanın ve koordineli çalışmanın önemine vurgu yaptı.

BELEN VE ANTAKYA’DA MAHSUR KALAN HAYVANLAR EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

BELEN VE ANTAKYA’DA MAHSUR KALAN HAYVANLAR EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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