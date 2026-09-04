Dolar 48,4392 +0,05%
Euro 56,3245 +0,04%
Bist 13.946,59 +0,10%
Altın Gram 7.033,64 -0,52%
EUR/USD 1,1632 +0,01%
Brent Petrol 95,71 +0,20%
--°

Belgrad’da askeri uğurlama: Mladiç’in cenazesi bölgesel gerilimi artırdı

Hollanda’da 27 Ağustos’ta ölen Ratko Mladiç’in tabutu Belgrad’a getirildi; askeri tören, sokak gösterileri ve AB ile bölgesel gerilimi tırmandırdı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Belgrad’da askeri uğurlama: Mladiç’in cenazesi bölgesel gerilimi artırdı

mladiç’in tabutu belgrad’a devlet uçağıyla getirildi

Hollanda’nın Lahey kentindeki cezaevinde uzun süren hastalığının ardından 27 Ağustos’ta ölen eski general Ratko Mladiçin cenazesi, devlet uçağıyla Sırbistan’a taşındı. Oğlu Darko ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic eşliğinde ülkeye getirilen tabut, Sırbistan ve Sırp Cumhuriyeti entitesi bayraklarına sarılı olarak alındı.

törenin detayları:

Havalimanında düzenlenen karşılamada tabut, askeri törenle alındı; ardından polis eskortuyla Belgrad’daki bir askeri hastaneye götürüldü. Mladiç, Birleşmiş Milletler’in Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017’de Srebrenitsa soykırımı ve diğer savaş suçlarından suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Hükümlünün ölümünün ardından yaşanan bu devlet düzeyindeki işlem, hem sembolik hem de siyasi bir anlam taşıdı.

Konvoyun geçtiği otoyol ve köprülerde, çoğunluğu genç erkeklerden oluşan grupların savaş suçlusunu öven pankartlar açtığı ve meşaleler yaktığı gözlendi. Bu görüntüler, toplumdaki kutuplaşmanın ve cenazenin kamu düzeni üzerindeki etkisinin somut işaretleri olarak değerlendirildi.

bölgesel ve uluslararası tepkiler:

Mladiç’in devlet töreniyle defnedilme planları, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Avrupa Birliği çevrelerinde sert eleştirilere yol açtı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, törenin aile isteklerine uygun olacağını belirtirken, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic Sırbistan’ın böyle bir adım atması halinde AB üyelik sürecinin bloke edileceğini açıkladı.

AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ise savaş suçlularının yüceltilmesinin temel Avrupa değerleriyle bağdaşmadığını vurgulayarak, birliğe aday ülkelerde bunun kabul edilemeyeceğini belirtti. Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic ise cenazenin 7 Eylül Pazartesi günü askeri ve devlet töreniyle defnedileceğini duyurmuştu.

Bu gelişmeler, Sırbistan’ın AB hedefleriyle ulusal politik tercihleri arasındaki gerilimi görünür kıldı. Devlet töreninin tercih edilmesi, hem iç siyasetteki mesajlar hem de bölgesel hafızayla ilgili tartışmaları tekrar alevlendirdi; Balkanlar’da geçmişin yükü ve uluslararası yükümlülükler arasındaki denge bir kez daha sorgulanıyor.

Sırbistan, 27 Ağustos&#039;ta Hollanda&#039;nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede ölen soykırım suçlusu...

Sırbistan, 27 Ağustos'ta Hollanda'nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede ölen soykırım suçlusu Ratko Mladiç'in cenazesini Belgrad'da askeri törenle karşıladı.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başkan Özlü Başiskele’nin üretken kadınlarıyla projeleri ve emekleri konuştu
images

Alzheimer belirtilerinden yıllar önce beyinde başlıyor
images

Zabıta haftasında KONESOB: esnafla saha iş birliği ön planda
images

Tosya'nın 2027 hedefi: açık ceza infaz kurumu arsası meclisten geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çermik pazarında başkanla yüz yüze sohbet

Şekerbank'ın uzaktan müşteri çözümü Global Finance tarafından ödüllendirildi

Yaşar öğrencilerinin yapay zeka destekli İHA'sı TEKNOFEST 2026 finalinde ses getirdi

Bakan Bak Taranto'da 111 madalyayla ikinci olan millî takımı selamladı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı