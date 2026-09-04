Belgrad’da askeri uğurlama: Mladiç’in cenazesi bölgesel gerilimi artırdı

mladiç’in tabutu belgrad’a devlet uçağıyla getirildi

Hollanda’nın Lahey kentindeki cezaevinde uzun süren hastalığının ardından 27 Ağustos’ta ölen eski general Ratko Mladiçin cenazesi, devlet uçağıyla Sırbistan’a taşındı. Oğlu Darko ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic eşliğinde ülkeye getirilen tabut, Sırbistan ve Sırp Cumhuriyeti entitesi bayraklarına sarılı olarak alındı.

törenin detayları:

Havalimanında düzenlenen karşılamada tabut, askeri törenle alındı; ardından polis eskortuyla Belgrad’daki bir askeri hastaneye götürüldü. Mladiç, Birleşmiş Milletler’in Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017’de Srebrenitsa soykırımı ve diğer savaş suçlarından suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Hükümlünün ölümünün ardından yaşanan bu devlet düzeyindeki işlem, hem sembolik hem de siyasi bir anlam taşıdı.

Konvoyun geçtiği otoyol ve köprülerde, çoğunluğu genç erkeklerden oluşan grupların savaş suçlusunu öven pankartlar açtığı ve meşaleler yaktığı gözlendi. Bu görüntüler, toplumdaki kutuplaşmanın ve cenazenin kamu düzeni üzerindeki etkisinin somut işaretleri olarak değerlendirildi.

bölgesel ve uluslararası tepkiler:

Mladiç’in devlet töreniyle defnedilme planları, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Avrupa Birliği çevrelerinde sert eleştirilere yol açtı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, törenin aile isteklerine uygun olacağını belirtirken, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic Sırbistan’ın böyle bir adım atması halinde AB üyelik sürecinin bloke edileceğini açıkladı.

AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ise savaş suçlularının yüceltilmesinin temel Avrupa değerleriyle bağdaşmadığını vurgulayarak, birliğe aday ülkelerde bunun kabul edilemeyeceğini belirtti. Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic ise cenazenin 7 Eylül Pazartesi günü askeri ve devlet töreniyle defnedileceğini duyurmuştu.

Bu gelişmeler, Sırbistan’ın AB hedefleriyle ulusal politik tercihleri arasındaki gerilimi görünür kıldı. Devlet töreninin tercih edilmesi, hem iç siyasetteki mesajlar hem de bölgesel hafızayla ilgili tartışmaları tekrar alevlendirdi; Balkanlar’da geçmişin yükü ve uluslararası yükümlülükler arasındaki denge bir kez daha sorgulanıyor.

Sırbistan, 27 Ağustos'ta Hollanda'nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede ölen soykırım suçlusu Ratko Mladiç'in cenazesini Belgrad'da askeri törenle karşıladı.