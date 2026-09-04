Dolar 48,4360 +0,05%
Euro 56,3138 +0,02%
Bist 13.985,46 +0,38%
Altın Gram 7.038,16 -0,45%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,69 +0,18%
--°

Karapınar'da tüberküloz taraması sürüyor

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalıktan ari işletmelerde hayvan sağlığını korumak için tüberküloz taramaları ve testler yapıyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Karapınar'da tüberküloz taraması sürüyor

Karapınar'da tüberküloz taramaları sürüyor:

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren hastalıktan ari işletmelerde hayvan sağlığını korumak ve hastalıkların erken teşhisini sağlamak amacıyla düzenli saha kontrolleri gerçekleştiriyor.

Çalışmaları yürüten hayvan sağlığı personeli, işletmelerde gerekli sağlık taramalarını ve tüberküloz testlerini titizlikle uyguluyor. İncelemeler sırasında işletme kayıtları gözden geçiriliyor ve hayvanların genel sağlık durumu değerlendiriliyor.

Uygulanan test ve kontroller:

Yapılan taramalarla hastalıkların erken aşamada tespit edilmesi hedefleniyor. Bu sayede hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması, sağlıklı hayvancılığın desteklenmesi ve güvenilir hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Üreticiler ve saha çalışmaları:

Yetkililer, hayvan hastalıklarıyla mücadelede düzenli kontrollerin ve erken teşhisin önemine vurgu yaparak üreticilerden yürütülen çalışmalara destek olmalarını istedi. Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, ilçedeki hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenilir şekilde sürdürülmesi için saha çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Bu uygulamalar, hem hayvansal üretimin kalitesini artırmaya hem de halk sağlığını korumaya yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELERDE TÜBERKÜLOZ HASTALIĞINA YÖNELİK TARAMA...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELERDE TÜBERKÜLOZ HASTALIĞINA YÖNELİK TARAMA VE TEST ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başkan Özlü Başiskele’nin üretken kadınlarıyla projeleri ve emekleri konuştu
images

Alzheimer belirtilerinden yıllar önce beyinde başlıyor
images

Zabıta haftasında KONESOB: esnafla saha iş birliği ön planda
images

Tosya'nın 2027 hedefi: açık ceza infaz kurumu arsası meclisten geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Heybelerle Anadolu'nun taşınan hafızası Sanat Melikgazi'de

Nazilli'de eylül boyunca 25 noktada yol konforu hedefleniyor

Ergani'de yaralanan taraftar: diyarbakırda hoşgörü ve kardeşlik gördüğünü söyledi

Zabıta haftasında çocuklara güvenli okul yolu eğitimi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı