Karapınar'da tüberküloz taraması sürüyor

Karapınar'da tüberküloz taramaları sürüyor:

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren hastalıktan ari işletmelerde hayvan sağlığını korumak ve hastalıkların erken teşhisini sağlamak amacıyla düzenli saha kontrolleri gerçekleştiriyor.

Çalışmaları yürüten hayvan sağlığı personeli, işletmelerde gerekli sağlık taramalarını ve tüberküloz testlerini titizlikle uyguluyor. İncelemeler sırasında işletme kayıtları gözden geçiriliyor ve hayvanların genel sağlık durumu değerlendiriliyor.

Uygulanan test ve kontroller:

Yapılan taramalarla hastalıkların erken aşamada tespit edilmesi hedefleniyor. Bu sayede hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması, sağlıklı hayvancılığın desteklenmesi ve güvenilir hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Üreticiler ve saha çalışmaları:

Yetkililer, hayvan hastalıklarıyla mücadelede düzenli kontrollerin ve erken teşhisin önemine vurgu yaparak üreticilerden yürütülen çalışmalara destek olmalarını istedi. Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, ilçedeki hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenilir şekilde sürdürülmesi için saha çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Bu uygulamalar, hem hayvansal üretimin kalitesini artırmaya hem de halk sağlığını korumaya yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELERDE TÜBERKÜLOZ HASTALIĞINA YÖNELİK TARAMA VE TEST ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.