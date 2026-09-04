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Beyağaç'ın ata tohumu Kayaca biberinde sezonun son hasatları

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde ata tohumuyla ve geleneksel yöntemlerle yetişen Kayaca biberi hasadında sona gelindi; üreticiler temmuz-eylül arası 7 tona yakın ürün bekliyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:02

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Berk Doğan

Beyağaç'ın ata tohumu Kayaca biberinde sezonun son hasatları

Beyağaç'ta kayaca biberinde hasat sezonu

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde ata tohumu ile nesiller boyu aktarılan Kayaca biberinde hasat dönemi sona yaklaşırken, üreticiler bu yıl da yüzünü güldüren verim aldıklarını söylüyor. Yeniçeşme Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır üretim yapan 64 yaşındaki Muhammet Özbakır, 5 dönümlük arazisinde 6 bin kök ekerek temmuz ayında hasada başladı ve eylül ayı sonuna kadar toplam yaklaşık 7 ton ürün hedefliyor.

Üretim süreci ve ata tohumu önemi:

Özbakır, üretim aşamalarını ayrıntılı anlattı: "Tohumlarımızı şubat ayında ekiyoruz. Fideler çıkınca tüplere alıyoruz, ardından mart ayında tarlaya dikiyoruz." Yıllardır kendi ürünlerinden ayırdıkları tohumlarla üretimi sürdürdüklerini ifade eden üretici, ata tohumunun korunmasının biberin kendine özgü acılığı ve dayanımında belirleyici olduğunu vurguladı.

Toprağın dikim öncesi hazırlanmasından sulama yöntemlerine kadar her aşamada geleneksel uygulamalara bağlı kaldıklarını belirten Özbakır, toprağı keçi gübresi ile zenginleştirdiklerini, bölgede biriken kar suyunu kullandıklarını ve sulamayı damlama sistemiyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Çapanın zamanında yapılmasının ve yabancı ot mücadelesinin verim üzerinde etkili olduğunu ekledi.

Değerlendirme alanları ve ekonomik boyutu:

Kayaca biberi, yüksek acılığı ve farklı değerlendirme biçimleriyle biliniyor. Ürün taze tüketimin yanı sıra turşuluk, kurutmalık, salça ve özellikle pul ile toz biber olarak da değerlendiriliyor. Özbakır, tarladan çıkan Kayaca biberinin kilogramının bölgede yaklaşık 70 TL olduğunu, kurutulup işlendikten sonra pul ve toz biber kilogramının ise 500 TL civarında satıldığını ifade etti.

"Yemelik alan da var, turşuluk ve kurutmalık alan da. Salçası da yapılıyor. Kayaca biberi çok acıdır ama kabuğu kolay soyulur. Bölge insanı bu biberi yıllardır tanıyor ve özellikle kışlık hazırlıklarında kullanıyor" dedi. Üreticiler için hem gelir kaynağı hem de kültürel bir miras olan bu ürünün korunması, ata tohumunun nesilden nesile aktarılmasıyla mümkün oluyor.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ise yerel tarım ürünlerinin önemine dikkati çekti ve "Yerel ürünlerimiz Beyağaç’ın zenginliği" sözleriyle geleneksel üretimin korunmasının kırsal ekonomiye katkısını vurguladı. Pütün, yerel ürünlerin daha geniş kitlelere tanıtılmasının üreticiye ekonomik katkı sağlayacağını ve ilçenin bilinirliğini artıracağını belirtti.

DENİZLİ’NİN BEYAĞAÇ İLÇESİNDE ATA TOHUMUYLA YETİŞTİRİLEN, KESKİN ACILIĞI VE FARKLI KULLANIM...

DENİZLİ’NİN BEYAĞAÇ İLÇESİNDE ATA TOHUMUYLA YETİŞTİRİLEN, KESKİN ACILIĞI VE FARKLI KULLANIM ALANLARIYLA BİLİNEN MEŞHUR KAYACA BİBERİNDE SEZONUN SON HASATLARINA YAKLAŞILDI. YENİÇEŞME MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 50 YILDIR ÜRETİM YAPAN 64 YAŞINDAKİ MUHAMMET ÖZBAKIR, 5 DÖNÜMLÜK ARAZİSİNE DİKTİĞİ 6 BİN KÖKTEN SEZON SONUNDA YAKLAŞIK 7 TON ÜRÜN BEKLİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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