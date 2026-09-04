Faili meçhul soruşturmalarında üç dosya daha çözüme kavuştu

bakanın açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar sonucunda 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşarak çalışmaların koordineli ve çok illi operasyonlarla sürdüğünü belirtti.

istanbul: zeynep yıldırım vakası

Gürlek, İstanbul'da 2022'den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın cinayetinin aydınlatıldığını, olayla ilgili olarak Fethi Dağlı'nın yeniden tutuklandığını açıkladı.

nusaybin dosyası yeniden ele alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında öldürülen İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın'a ilişkin dosyanın 14 yıl sonra yeniden ele alındığını söyleyen Gürlek, dört ilde düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

akhisar: abdurrahman aysu cinayetinde operasyon

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2016'da öldürülen Abdurrahman Aysu cinayetinin de aydınlatıldığını belirten Gürlek, Manisa, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gürlek, 24 Nisan 2026'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda bugüne kadar 40 dosyada, 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını ifade etti.

Bakan Gürlek: "3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı"