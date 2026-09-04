Dolar 48,4360 +0,05%
Euro 56,3138 +0,02%
Bist 13.985,46 +0,38%
Altın Gram 7.038,16 -0,45%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,69 +0,18%
--°

Faili meçhul soruşturmalarında üç dosya daha çözüme kavuştu

Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi koordinasyonunda üç kayıp cinayetin aydınlatıldığını, zanlıların gözaltına alındığını bildirdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Faili meçhul soruşturmalarında üç dosya daha çözüme kavuştu

bakanın açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar sonucunda 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşarak çalışmaların koordineli ve çok illi operasyonlarla sürdüğünü belirtti.

istanbul: zeynep yıldırım vakası

Gürlek, İstanbul'da 2022'den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın cinayetinin aydınlatıldığını, olayla ilgili olarak Fethi Dağlı'nın yeniden tutuklandığını açıkladı.

nusaybin dosyası yeniden ele alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında öldürülen İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın'a ilişkin dosyanın 14 yıl sonra yeniden ele alındığını söyleyen Gürlek, dört ilde düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

akhisar: abdurrahman aysu cinayetinde operasyon

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2016'da öldürülen Abdurrahman Aysu cinayetinin de aydınlatıldığını belirten Gürlek, Manisa, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gürlek, 24 Nisan 2026'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda bugüne kadar 40 dosyada, 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını ifade etti.

Bakan Gürlek: &quot;3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı&quot;

Bakan Gürlek: "3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Turgutlu için tarım, enerji ve gençliğe odaklanan bütüncül plan gerekiyor
images

Vance: İran’ın gemi saldırılarına karşı seçenekler masada
images

Sağlıklı gelecek için çocuklara erken sağlık kültürü veriliyor
images

girne’deki gemi faciasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor, ölü sayısı 10’a ç...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Silivri açıklarında çarpışmanın ön tespit raporu iki kaptanın kusurlu olduğunu ortaya koydu

Göbeklitepe'deki çanta figürleri ilk mimari planın sembolik kaydı

Tekirdağ'da son anda müdahale: tır şoförünün refleksi faciayı önledi

Mersin limanında gaz sızıntısı şüphesi, çalışanlar tahliye edildi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı