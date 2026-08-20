İskenderun’da temizlik ortak işimiz çağrısı

başkan dönmez’in çağrısı:

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, kentin sokak, park ve kaldırımlarının herkesin ortak yaşam alanı olduğunu hatırlatarak vatandaşlara temizlik çağrısında bulundu. Dönmez, belediye ekiplerinin kent genelinde devam eden temizlik çalışmalarına karşın bireysel sorumluluğun önemine vurgu yaptı.

temizlik çalışmalarının etkilenmesi:

Başkan Dönmez, yere atılan izmarit ve diğer çöplerin yapılan temizlik ve bakım çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtti. Bu tür atıkların hem görünümü bozduğunu hem de temizlik ekiplerinin iş yükünü artırdığını ifade etti.

Temizliğin yalnızca belediyenin değil, tüm vatandaşların sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Dönmez, kent kimliğinin korunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

vatandaşa somut çağrı:

Bireylere çöplerini yere atmama, çöp kutularını kullanma ve ortak alanlara sahip çıkma çağrısında bulunan Başkan Dönmez, küçük davranışların kentin genel temizliğine doğrudan katkı sağladığını vurguladı. Belediye ekiplerinin çalışmalarını destekleyecek sorumlu davranışların hem günlük yaşamı kolaylaştıracağını hem de kamu kaynaklarının etkin kullanımına yardımcı olacağını belirtti.

İskenderun’da temiz, düzenli ve yaşanabilir alanlar bırakmak için yapılan çalışmaların sürdüğünü belirten Dönmez, vatandaşları şehir ortak değerine sahip çıkmaya davet etti.

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET DÖNMEZ, KENT TEMİZLİĞİNİN KORUNMASI KONUSUNDA VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU.