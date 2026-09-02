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Besihane kılığındaki tesiste fabrika kapasitesinde kaçak sigara üretimi ortaya çıktı

Sakarya Erenler'de besihane görünümü verilen tesise yapılan operasyonda, fabrika kapasiteli makineler ve toplam 610 bin dolu makaron ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 18:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Besihane kılığındaki tesiste fabrika kapasitesinde kaçak sigara üretimi ortaya çıktı

operasyonun genel çerçevesi:

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, 2,5 dönümlük arazi üzerine kurulan ve dışarıdan besihane görünümü verilen tesiste, fabrika ölçeğinde kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Çalışma, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü. Ekiplerin yürüttüğü dron destekli devriye faaliyetleri sonucunda tesisteki üretim hattı ve eklentileri tespit edildi.

arama ve ele geçirilenler:

Şüpheli H.İ.Ö. (35) isimli şahsın ikameti ile tesis olarak kullandığı besihanede yapılan aramalarda çok sayıda makina ve üretim malzemesi bulundu. Aramalarda ele geçirilenler arasında; 1 adet kağıt sigara sarma kâğıdıyla beslemeli boş makaron üretimi yapan makine, bu makineye entegre fabrikasyon sigara üretimi yapan doldurma makinesi, 215 bin adet dolu makaron, 185 bin adet sigara dolumunda kullanılan filtre pamuğu, 120 kilogram açık tütün, yaklaşık 1 milyon 400 bin metre sigara filtre kağıdı, 1 adet tütün muhafazasında kullanılan nem alma cihazı, 210 bin adet dolu makaron ve 2 adet hava kompresörü yer aldı.

toplam miktar ve idari süreç:

Aramalarda farklı noktalarda bulunan miktarlar birleştirildiğinde, operasyon kapsamında toplam 610 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili H.İ.Ö. yakalanarak hakkında adli işlemlere başlandı. Soruşturma, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor ve ele geçirilen malzemelerin incelenmesiyle üretim hattının ayrıntıları belirlenecek.

SAKARYA&#039;NIN ERENLER İLÇESİNDE BESİHANE GÖRÜNÜMÜ VERİLEN 2,5 DÖNÜMLÜK ARAZİ ÜZERİNE KURULAN VE...

SAKARYA'NIN ERENLER İLÇESİNDE BESİHANE GÖRÜNÜMÜ VERİLEN 2,5 DÖNÜMLÜK ARAZİ ÜZERİNE KURULAN VE FABRİKA KAPASİTESİNDE MAKİNALARLA KAÇAK SİGARA ÜRETİMİ YAPILDIĞI BELİRLENEN TESİSE OPERASYON DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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