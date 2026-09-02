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Sincan'da alacak tartışması sokağa taşındı, anlar kamerada

Sincan Menderes Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde alacak meselesi nedeniyle S.U. ile M.A. arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 18:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sincan'da alacak tartışması sokağa taşındı, anlar kamerada

sincan'da alacak kavgası kameraya yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavga, bölgedeki bir kameraya yansıdı. Olayın tarafları olarak belirtilen S.U. ile M.A. arasında, iddialara göre alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

olayın yaşandığı nokta ve taraflar:

Çatışma, Sincan Menderes Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde gerçekleşti. Görüntülerde tarafların tartışmasının kavgaya dönüştüğü, çevredeki kişilerin de olay anında bulunduğu görülüyor.

görüntülerde öne çıkanlar:

Kayıtlarda kavganın kısa süre içinde şiddetlendiği ve tarafların birbirleriyle fiziksel temasa girdiği anlar yer alıyor. Görüntüler, olayın nasıl başladığı ve geliştiğine dair doğrudan görsel kayıt sunuyor. Olayla ilgili resmi bir açıklama veya ek detay haberde yer almıyor.

Yaşanan kavga, kameraya yansıdığı için bölgedeki vatandaşlar ve yetkililer tarafından da fark edildi. Görüntüler, olayın aydınlatılmasında önemli bir belge niteliği taşıyor.

Başkent&#039;te alacak verecek kavgası kamerada

Başkent'te alacak verecek kavgası kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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