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Hareketlilik haftası lansmanında nesiller arası adalet ve eşit erişim vurgulandı

TBB ve AB Türkiye Delegasyonu, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası 2026 kampanyasını 'Herkes İçin Hareketlilik' ve 'Nesiller Arası Adalet' temalarıyla tanıttı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Hareketlilik haftası lansmanında nesiller arası adalet ve eşit erişim vurgulandı

Hareketlilik haftası lansmanında nesiller arası adalet ve eşit erişim vurgulandı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğinde düzenlenen medya lansmanı ve çalıştayda, 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftasının 2026 kampanyasının detayları paylaşıldı. Programa, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

2026 temaları ve belediyelerin rolü:

Bu yılın ana teması olarak "Herkes İçin Hareketlilik"in benimsenmesi ve buna ek olarak "Nesiller Arası Adalet" temasına odaklanılması açıklandı. Lansmanda konuşan Başkan Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Türkiye'de ilgi gördüğünü, belediyelerin kampanyaya aktif katılım sağladığını ve TBB'nin 2018'den bu yana desteğinin sürdüğünü hatırlattı. Seçer, toplumun tüm kesimlerinin kentsel yaşama katılımının sağlanmasının kampanyanın en temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı: "Herkesin kent yaşamına eşit şekilde katılabilmesi en temel hedeflerimizdendir."

Ulaşım politikalarında adalet ve erişilebilirlik:

Seçer, ulaşımı sadece bir altyapı meselesi olarak değil, sosyal hayata erişimi güçlendiren temel bir kamu hizmeti olarak değerlendirdiklerini belirtti. Tüm yaş grupları ve engelli bireyler için erişilebilir hareketlilik sunmanın belediyelerin önceliği olduğunu ifade etti. Konuşmasında şu noktalara dikkat çekti: "Daha yaşanabilir kentler için ulaşımı, insanı merkeze alan bir anlayışla planlamak zorundayız. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da unutmamalı, buna göre hareket etmeliyiz."

Lansmanda, kamusal alanların ve ulaşım sistemlerinin hem bugünün hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek planlanması gerekliliği üzerinde duruldu. Bu yaklaşımın, sadece fiziksel düzenlemeler değil aynı zamanda dijital erişilebilirlik ve toplumsal katılım mekanizmalarını da kapsadığı belirtildi.

Program aynı zamanda belediyeler için bir paylaşım ve öğrenme platformu işlevi gördü; katılımcılar iyi uygulama örneklerini, ulaşımda eşitlik ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik planlama süreçlerini ve vatandaş odaklı çözümleri tartıştı. TBB yetkilileri, 2026 kampanyasının yerel yönetimlerin uygulama kapasitesini artırmayı ve toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde yapılacak etkinlikler ve projelerle, kentlerin daha erişilebilir, adil ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine doğru ilerlemesi hedefleniyor.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) VE AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU İŞ BİRLİĞİNDE, 16-22 EYLÜL...

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) VE AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU İŞ BİRLİĞİNDE, 16-22 EYLÜL TARİHLERİNDE KUTLANACAK AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA MEDYA LANSMANI VE ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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