Karadeniz'de istikrar çağrısı: Ukrayna Büyükelçisi Celalov’dan BBP lideri Destici’ye ziyaret

Görüşme ve gündem:

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celalov ile Müsteşar Denys Zolotarov, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mustafa Destici ile bir araya geldi. Toplantıda Türkiye-Ukrayna ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Taraflar, iki ülke arasında süregelen diplomasi ve iş birliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Görüşmede gündemde öne çıkan konular arasında Kırım meselesi, Karadeniz güvenliği ve savaşın yol açtığı insani-siyasi sonuçlar yer aldı.

Kırım ve dayanışma mesajları:

Destici, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine işaret ederek iki halk arasındaki yakınlığa değindi ve Kırım konusuna ilişkin net bir tavır sergiledi. Destici, Kırım konusunda şunları ifade etti: Biz Kırım’ın Rusya tarafından işgalini de ilhakını da tanımıyoruz. Ayrıca Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Ukrayna tarafından sahiplenilmesine ve oradaki faaliyetlerine Türkiye olarak memnuniyet duyduklarını belirtti.

Destici, Ukrayna halkı ve ordusunun işgal karşısında gösterdiği direnişe dikkat çekti: Toprakları işgal edilen Ukrayna halkı ve ordusu büyük bir direnç ve mücadele ortaya koydu. Bu mücadelenin uluslararası düzeyde anlaşıldığını ve Türkiye halkının büyük ölçüde Ukrayna'nın haklı olduğunu kabul ettiğini vurguladı.

Karadeniz, diplomasi ve barış umudu:

Görüşmede Türkiye'nin arabuluculuk, Boğazların kullanımı ve tahıl koridoru girişimleri gibi diplomasi adımları öne çıktı. Destici, Karadeniz'de istikrar, suhulet ve barış talebini dile getirerek, savaşın bir an önce sona ermesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması arzusunu tekrar etti.

Celalov ise Türkiye'nin Kırım'dan bu yana Ukrayna'ya sunduğu desteği hatırlatarak Boğazlar ve diplomatik çabaların önemine vurgu yaptı. Celalov, Türkiye'nin sağladığı siyasi, ekonomik ve askeri destek ile diplomatik girişimlere teşekkür etti ve mevcut durumun zorluklarına işaret etti: savaşın devam ettiğini ve işgal altındaki bölgelerde hukuka aykırı uygulamalar yaşandığını söyledi.

Ukrayna tarafı, barışa hazır olunduğu mesajını tekrarladı; Celalov, ülkesinin saldırganlık iddiasında bulunmadığını, meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini belirtti ve görüşmelere başlanması halinde barış sürecine hazır olduklarını iletti.

Teşekkür ve Kırım Tatarları bağlantısı:

Celalov, hem Ukrayna hem de Kırım Tatar halkının temsilcisi olarak Türkiye'ye teşekkürlerini sundu. Özellikle Kırım Tatar milletine yönelik destek ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na verilen katkılardan dolayı memnuniyetini dile getirdi ve bu bağlamda Türkiye-Ukrayna dayanışmasının önemini vurguladı.

Toplantı, iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve Karadeniz bölgesinde barış ile istikrarın sağlanmasına dönük ortak beklentilerin yinelenmesiyle tamamlandı.

UKRAYNA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ NARİMAN CELALOV' BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ'Yİ ZİYARET ETTİ.