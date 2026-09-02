Tomruk çekimi sırasında halatın elektrik tellerine teması yangına yol açtı, bir kişi hayatını kaybetti

Olayın yaşandığı yer ve gelişimi:

Kastamonu’nun Daday ilçesi Değirmenözü köyü mevkisinde meydana gelen olayda, ormanlık alanda çalışan Ali Osman Topaloğlu tomrukları traktörün tamburuyla çekmek isterken kazayla karşılaştı. Halatın elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımı oluştu ve ormanlık alanda yangın başladı.

Bu temasın etkisiyle Ali Osman Topaloğlu olay yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Yanında bulunan ve S.M.G. olarak belirtilen kişi ise yaralandı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.M.G.'ye olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve kişi Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daday ve Ağlı ilçelerinden gelen itfaiye ile orman ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangına müdahale eden personeller dumandan etkilendi; olay yerinde sağlık ekipleri tarafından bu personele oksijen desteği verildi.

Adli süreç ve cenaze işlemleri:

Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, hayatını kaybeden Ali Osman Topaloğlu'nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE ORMAN KESİMİ SIRASINDA ELEKTRİK AKIMI SEBEBİYLE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONRASINDA KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.