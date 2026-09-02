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Kula'da bahçedeki kuru otların tutuştuğu ev yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi Sazlık mevkiinde çıkan ev yangını, bahçedeki kuru otların tutuşmasıyla büyüdü; itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kula'da bahçedeki kuru otların tutuştuğu ev yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

olay ve ilk müdahale:

Manisa'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi Sazlık mevkiinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, evde başlamasının ardından bahçede bulunan kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü ve çevreye sıçrama riski oluştu.

Bölgeden gelen ihbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangında can kaybı yaşanmadı ancak olay yerinde maddi hasar olup olmadığına ilişkin çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik inceleme yürüttüklerini bildirdi.

Olayda itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki yapılara ve daha geniş bir alana yayılmasının önlendiği vurgulanıyor. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için özellikle yaz dönemi kuraklık koşullarında bahçe ve çevre temizliğinin önemine dikkat çekti.

MANİSA&#039;NIN KULU İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, BAHÇEDEKİ KURU OTLARIN DA TUTUŞMASIYLA KISA...

MANİSA'NIN KULU İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, BAHÇEDEKİ KURU OTLARIN DA TUTUŞMASIYLA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE ALEVLER ÇEVREYE YAYILMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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