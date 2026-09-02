Adana Yenibaraj Mahallesi'nde mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde manevra yapan beton mikserinin altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı müdahalede bildirildi.

Kazanın gelişimi:

İddiaya göre, A.T. idaresindeki 42 EJR 29 plakalı beton mikseri ileri ve geri manevra yaptığı sırada, 70’li yaşlarda olduğu değerlendirilen bir erkek aracın önünden geçmek istedi. Sürücünün şahsı fark edememesi sonucu kişi mikserin altında kaldı.

Müdahale ve işlemler:

Kazayı fark eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü A.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı ve bölgedeki görgü tanıklarının ifadeleri ile güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor.

Manevra yapan beton mikserinin altında kaldı, feci şekilde can verdi