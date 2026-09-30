Galatasaray Kasımpaşa hazırlıklarını Kemerburgaz'da sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça yönelik idmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürdü. Antrenman, teknik ekip gözetiminde planlı ve tempolu bir zeminde gerçekleşti.

İdman akışı ve içerik:

Günün çalışmalarına dinamik ısınma ile başlandı. Ardından futbolcular iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas organizasyonlarında yer aldı ve yüksek hızlı koşu çalışmaları yapıldı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dar alanda düzenlenen bir turnuva ile tamamlandı.

Hazırlığın devamı:

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapılacak idmanla devam edecek. Teknik heyet, kısa sürede forma yakın oyuncuların kondisyon ve oyun ritmini artırmaya odaklanıyor.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ