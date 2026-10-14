Dolar 49,3710 +0,02%
Euro 55,3220 +0,49%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.641,80 +0,17%
EUR/USD 1,1202 +0,37%
Brent Petrol 106,26 +0,54%
--°

İlk gecede goller boldu: Şampiyonlar Ligi ikinci hafta 32 golle açıldı

Şampiyonlar Ligi 2. hafta ilk gecesinde 9 maçta 32 gol kaydedildi; Inter-Club Brugge maçı 7 golle öne çıktı, Barcelona İstanbul'da 4-1 kazandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 01:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

İlk gecede goller boldu: Şampiyonlar Ligi ikinci hafta 32 golle açıldı

Şampiyonlar Ligi 2. hafta ilk gecesi hızlı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası ilk gecesinde toplam 32 golle oynandı. Gecenin en yüksek skorlu mücadelesi Inter 3 - Club Brugge 4 karşılaşması olurken, dikkat çeken diğer sonuçlar arasında Viking 3 - Bayern Münih 3 ve İstanbul'da oynanan Galatasaray 1 - Barcelona 4 maçı yer aldı.

ön plana çıkan maçlar:

Inter ile Club Brugge arasında geçen maç, toplam 7 golle gecenin en gollü karşılaşması oldu. Maç, tempo ve açık futbolun ağır bastığı, defansif zaafların skor üretimini kolaylaştırdığı bir görüntü sergiledi.

Bayern Münih deplasmanda Viking ile 3-3 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Barcelona ise İstanbul'da Galatasaray karşısında etkili bir oyunla 4-1 galip gelerek grupta iddiasını sürdürdü.

gün sonu sonuçları:

Sabah 2 - Slavia Prag 0

Lens 0 - Sporting CP 2

Arsenal 3 - Lille 0

Galatasaray 1 - Barcelona 4

Viking 3 - Bayern Münih 3

Inter 3 - Club Brugge 4

Atletico Madrid 2 - Manchester United 0

RB Leipzig 1 - PSV Eindhoven 0

Villarreal 3 - Napoli 1

İlk gece sonuçları, gol zenginliği ve sürpriz puan dağılımı ile öne çıktı; ilerleyen maçlarda bu performansların grupların seyrini nasıl etkileyeceği takip edilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTASINDA OYNANAN İLK 9 MAÇTA TOPLAM 32 GOL ATILDI.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTASINDA OYNANAN İLK 9 MAÇTA TOPLAM 32 GOL ATILDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

okan buruk: takım kimyası oturdukça daha güçlü olacağız
images

Flick: atmosfer ve Yamal ikinci yarıda oyunu çevirdi
images

Kolombiyalı savunma Davinson Sanchez'ten uyarı: takım olarak daha iyisini yapmal...
images

Galatasaray'ın evinde ağır yenilgi: Barcelona 4-1 kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de ev tartışması ölümle sonuçlandı: baba öldü, oğlu hastaneye kaldırıldı

Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde çarpışan otomobil minibüse çarparak kaldırıma çıktı: 4 yaralı

okan buruk: takım kimyası oturdukça daha güçlü olacağız

Flick: atmosfer ve Yamal ikinci yarıda oyunu çevirdi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi