İlk gecede goller boldu: Şampiyonlar Ligi ikinci hafta 32 golle açıldı

Şampiyonlar Ligi 2. hafta ilk gecesi hızlı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası ilk gecesinde toplam 32 golle oynandı. Gecenin en yüksek skorlu mücadelesi Inter 3 - Club Brugge 4 karşılaşması olurken, dikkat çeken diğer sonuçlar arasında Viking 3 - Bayern Münih 3 ve İstanbul'da oynanan Galatasaray 1 - Barcelona 4 maçı yer aldı.

ön plana çıkan maçlar:

Inter ile Club Brugge arasında geçen maç, toplam 7 golle gecenin en gollü karşılaşması oldu. Maç, tempo ve açık futbolun ağır bastığı, defansif zaafların skor üretimini kolaylaştırdığı bir görüntü sergiledi.

Bayern Münih deplasmanda Viking ile 3-3 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Barcelona ise İstanbul'da Galatasaray karşısında etkili bir oyunla 4-1 galip gelerek grupta iddiasını sürdürdü.

gün sonu sonuçları:

Sabah 2 - Slavia Prag 0

Lens 0 - Sporting CP 2

Arsenal 3 - Lille 0

Galatasaray 1 - Barcelona 4

Viking 3 - Bayern Münih 3

Inter 3 - Club Brugge 4

Atletico Madrid 2 - Manchester United 0

RB Leipzig 1 - PSV Eindhoven 0

Villarreal 3 - Napoli 1

İlk gece sonuçları, gol zenginliği ve sürpriz puan dağılımı ile öne çıktı; ilerleyen maçlarda bu performansların grupların seyrini nasıl etkileyeceği takip edilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTASINDA OYNANAN İLK 9 MAÇTA TOPLAM 32 GOL ATILDI.