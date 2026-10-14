Düzce’de şimşeklerle başlayan sağanak hafta boyunca etkili olacak

Düzce’de gece yarısı başlayan sağanak yer yer etkisini gösterdi

Düzce kent merkezinde gece saatlerinde beklenen sağanak yağış başladı. Yağış öncesinde art arda çakan şimşekler gece karanlığını aydınlatırken, kısa sürede başlayan ve zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte seyreden yağmur kent genelinde hissedildi.

Yağışın kentte yarattığı görüntüler ve etkileri:

Gök gürültülü sağanak, özellikle kortej oluşturacak kısa süreli yoğunluklar halinde etkili oldu. Sürücüler ve dışarıda olanlar için görüşün azalması, ıslak zemin nedeniyle kayganlık gibi olası etkiler gece boyunca rapor edildi. Kent içi ulaşımda ani yoğunluklar oluşmaması için vatandaşların dikkatli davranması önem taşıyor.

Hava tahminleri ve vatandaşlara uyarı:

Hava tahminlerine göre Düzce’de yağışlı hava hafta boyunca aralıklarla sürecek ve zaman zaman gök gürültülü sağanak görülebilecek. Ani sağanaklar ve yerel su baskını risklerine karşı vatandaşların tedbirli olması, gereksiz zorunlu olmayan dışarı çıkışlardan kaçınması öneriliyor.

Gece boyunca devam eden yağışlar, sabah saatlerine doğru da aralıklarla etkisini gösterebilir. Meteorolojik uyarılar takip edilmesi ve olumsuz şartlara hazırlıklı olunması gerektiği belirtiliyor.

DÜZCE’DE BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞ, GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI. YAĞIŞ ÖNCESİNDE GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATAN ŞİMŞEKLER DİKKAT ÇEKERKEN, GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAĞIN HAFTA BOYUNCA ARALIKLARLA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR.