Hierapolis'te ortak miras vurgusu: Türkiye ve İtalya arkeolojide iş birliğini derinleştiriyor

Denizli Hierapolis Antik Kenti, 17. İtalyan Arkeoloji Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli katıldı; çok sayıda Türk ve İtalyan bilim insanı ile kent protokolü de programdaydı.

Hierapolis'te bilimsel iş birliği:

Mehmet Nuri Ersoy Hierapolis'in, Anadolu'da uzun yıllardır yürütülen uluslararası çalışmaların ve Türkiye-İtalya kültürel iş birliğinin buluşma noktası olduğunu ifade etti. Ersoy, Hierapolis'te 70 yıl önce başlayan İtalyan kazı heyeti çalışmalarına bakanlığın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Pamukkale Üniversitesi'nden bilim insanlarının da katkı sunduğunu ve bunun arkeolojide örnek bir ortaklık modeli olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, arkeolojinin salt bir buluntunun çıkarılmasından ibaret olmadığını; kazıyla başlayan sürecin koruma, restorasyon, çevre düzenlemesi, ziyaretçi yönetimi, müzecilik, bilimsel yayın ve toplumla buluşma aşamalarını içerdiğini vurguladı. Denizli'nin arkeolojik çalışmaların yoğun olduğu illerden biri olduğunu, Pamukkale Hierapolis'in UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunmasının ve Laodikeia'nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer almasının kentin uluslararası potansiyelini ortaya koyduğunu söyledi.

Gelecek projeler ve kültürel diplomasi:

Ersoy, Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliklerini çeşitlendirme hedefini paylaştı. Bu çerçevede, Roma'da açılan Truva ve Roma sergisiyle Türkiye'nin farklı müzelerinden seçilen 221 adet eser'in sergilenmesinin iki ülke arasındaki kültürel bağları sergilediğini anlattı. Ayrıca Efes ile Pompeii arasındaki diyalog, Mersin Elauussa Sebaste Antik Kenti'nde İtalya ile ortak yürütülmesi planlanan projenin 2027'de hayata geçirilmesi hedefi ve Kapadokya'da duvar resimlerinin konservasyonu alanındaki ortak çalışmalar aktarıldı.

Ersoy, kültür varlıkları kaçakçılığıyla mücadelede Türkiye ve İtalya'nın ortak hassasiyet gösterdiğini, son yıllarda İtalya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye iadesi sağlanan eserlerin bu iş birliğinin somut sonuçları olduğunu vurguladı. Kazı alanlarında, laboratuvarlarda ve müzelerde yürütülen ortak çalışmalarla genç araştırmacıların uluslararası ağlara katılımının arttığını belirtti.

Alessandro Giuli ise her antik şehrin bir kavşak, her limanın bir köprü olduğunu; arkeolojik buluntuların geçmişteki karşılıklı etkileşimlerin tanıkları olduğunu söyledi. Giuli, Kolezyum Arkeoloji Parkı'nda Ersoy ile açılan 'Truva ve Roma' sergisinin Roma ile Anadolu arasındaki mitolojik ve tarihsel bağları ziyaretçilere sunduğunu hatırlattı.

Giuli, İtalya ve Türkiye'nin binlerce yıllık ortak bir hafızayı koruduğunu, arkeolojik iş birliğinin yöntemi paylaşmak, yetkinliklere saygı göstermek ve bilgiyi yeni nesillere aktarmak yoluyla iki ülke arasındaki dostluğu pratiğe döken bir kültürel diplomasi biçimi olduğunu söyledi. İkili ilişkilerin ekonomik boyutun ötesinde stratejik bir değere sahip olduğunu vurguladı.

Sempozyum kapsamında antik kentte, Şef ve Solist Riccardo Zamuner yönetiminde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından icra edilmesi planlanan konser aniden bastıran yoğun yağış nedeniyle iptal edildi. Organizasyon yetkilileri, kararın hem katılımcı güvenliği hem de antik kentin korunması gözetilerek alındığını bildirdi.

Etkinlik, Hierapolis'in tarihi atmosferinde Türk ve İtalyan bilim insanlarının ortak çalışmalarını görünür kıldı ve iki ülke arasındaki arkeolojik iş birliğinin hem bilimsel hem kültürel boyutlarını ortaya koydu. Sempozyumun ortaya koyduğu gündem maddelerinin önümüzdeki dönemde somut projelere dönüşmesi bekleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY