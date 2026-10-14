okan buruk: takım kimyası oturdukça daha güçlü olacağız

Okan Buruk'ün maç değerlendirmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, müsabakadan 4-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk, takımın belli dakikalarda iyi işler yaptığını ve yeni sürecin getirdiği öğrenme evresine vurgu yaptı.

maçın kırılma anları:

Buruk, karşılaşmanın başlangıcında istediklerini yaptıklarını, 1-0 öne geçmenin önemli olduğunu ancak ikinci golün sayılmamasının takımın mental dengesini etkilediğini söyledi. "Şanssız bir gol yedik. Şanssız bir şekilde rakibimizin önünde top kaldı, 1-1’e geldi" ifadelerini kullanan Buruk, ikinci yarıda erken yenilen goller sonrası rakibin özgüveninin yükseldiğini ve maçın ellerinden çıktığını belirtti.

Teknik adam, 3-1 sonrası oyunun yönetiminde sorun yaşadıklarını, gereksiz aceleciliğin ve uzun topların maçın akışını olumsuz etkilediğini vurguladı. "Geriye de düşebilirsiniz. Aynı şekilde oyunu devam ettirmeniz gerekiyor. Bu bir takım için önemli bir şey. Düzeltmemiz gereken şeylerden biri de bu" diyerek saha içi dayanıklılık ve oyun yönetiminin önemine dikkat çekti.

oyuncu performansları ve rotasyon planı:

Buruk, bireysel değerlendirmelerinde Portekizli oyuncu Rafael Leao'nun maç içinde gayretli olduğunu, golde asist yaptığını ve savunmaya geldiğini belirterek "Bugünkü performansından memnunum" dedi. Sane'nin ise 3-1 sonrası oyuna girdiğini ve bu maçı onun değerlendirileceği tek ölçüt olarak almamak gerektiğini sözlerine ekledi.

Stoper tercihleriyle ilgili soruya cevap veren Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın çok maç oynadığına dikkat çekti ve bu sebeple zaman zaman dinlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun yerine tercih ettiği Ismail Jakobs hakkında ise olumlu konuştu: Jakobs'un birçok maçta stoper rolünde görev aldığını, bugün iyi oynayan isimlerden olduğunu söyledi.

Buruk, takım içi tecrübe ve oyuncuların birbirine yaklaşımının saha içindeki performansı etkilediğini belirterek, Sporting maçında benzer bir senaryonun yaşandığını anımsattı ve rotasyonun devam edeceğini vurguladı. "Bu rotasyonları çok fazla yapacağız" diyerek uzun vadeli planlamaya işaret etti.

Genel olarak Buruk, karşılaşmanın hem olumsuz hem olumlu taraflarını değerlendirdi: "Belli dakikalarda iyi işler yaptık. Daha iyisi işler yapabilirdik. Çok iyi bir takıma karşı oynadık" sözleriyle hem takımın potansiyeline inanışını korudu hem de eksikliklerin altını çizdi. Yeni sürecin içinde olduklarını, birbirlerini daha iyi tanıdıkça bundan sonraki maçlarda çok daha iyi olacaklarına inandığını ifade etti.

Son olarak Buruk, rakibini tebrik ederek maçın güzel geçtiğini ancak kaybettikleri için üzüntü duyduklarını söyledi ve stadyum atmosferinin Şampiyonlar Ligi seviyesine yakıştığını ekledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona maçının belli dakikalarında iyi işler yaptıklarını belirterek, bundan sonraki müsabakalarda daha iyisini yapabileceklerini düşündüğünü söyledi.