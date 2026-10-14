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Kolombiyalı savunma Davinson Sanchez'ten uyarı: takım olarak daha iyisini yapmalıyız

Davinson Sanchez, Barcelona'ya 4-1 mağlubiyetin ardından gollerin takım sorumluluğu eksikliğinden kaynaklandığını ve daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 01:11

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kolombiyalı savunma Davinson Sanchez'ten uyarı: takım olarak daha iyisini yapmalıyız

Davinson Sanchez'ten maç sonrası değerlendirme

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında sahalarında oynanan ve Barcelona karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından basın mensuplarına konuştu. Sanchez, turnuvanın zorluğuna dikkat çekerek kendi kalitelerinden şüphe duyulmaması gerektiğini, ancak alınan sonucun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Sanchez sözlerine, "Bunun başlıca nedeni, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmemiz. Şampiyonlar Ligi, en iyi takımların yer aldığı bir organizasyon. Ancak kendi kalitemizden de şüphe etmemeliyiz. Kalitemizin olması, bu tür sonuçlar almamız için bir neden değil. Takım olarak çok daha iyisini yapmamız lazım. Buradan sonra bir sonraki maça konsantre olup ona hazırlanmamız gerekiyor" diyerek başladı.

iptal edilen golün maçtaki rolü:

Sanchez, maçın kırılma anlarından birinin iptal edilen gol olduğunu belirterek pozisyonun ardından oyunun ritminin değiştiğini vurguladı. "Attığımız ikinci golden önce yaşanan pozisyon bir kırılma noktasıydı. Sayılmayan golümüze kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Ancak rakibimize baktığımızda dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu görüyoruz. Maçı değiştiren an, o golün iptal edilmesinden sonraydı. Zaten ikinci yarıda hemen art arda goller yedik ve sonrasında gollerin devamı geldi" şeklinde konuştu.

ikinci yarı ve pozisyon değişiklikleri:

Maçın ikinci yarısındaki performans ve teknik direktörün tercihleri hakkında da değerlendirme yapan Sanchez, pozisyon değişikliklerinin yenilen gollerde tek başına suçlanmaması gerektiğini söyledi. "Verilen kararlar genellikle hocamız tarafından alınıyor. İkinci yarıya başlama şeklimiz, takım olarak içinde bulunduğumuz durumun iyi olmadığını gösteriyordu. Oynama şeklimizden kaynaklı olarak da iyi bir performans sergileyemediğimizi düşünüyorum. Ancak normal pozisyonlarında oynamayan oyuncuların yenilen gollerle ilgili bir sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Bu durum, daha çok takımın sorumluluklarını yerine getirmemesiyle ilgili" ifadelerini kullandı.

Sanchez, takımın kolektif sorumluluklarını yerine getirerek bir an önce toparlanması gerektiğini yineleyerek, bir sonraki maça konsantre olunacağını açıkladı.

Galatasaray’ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Barcelona karşısında alınan 4-1’lik...

Galatasaray’ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Barcelona karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından takım olarak daha iyisini yapmaları gerektiğini belirterek, karşılaşmada yenilen gollerin bireysel değil, takım halinde sorumlulukların yerine getirilmemesinden kaynaklandığını söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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