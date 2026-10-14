Flick: atmosfer ve Yamal ikinci yarıda oyunu çevirdi

Barcelona'da devre arası hamlesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısında teknik direktör Hansi Flick, ikinci yarıya dair değerlendirmelerini paylaştı ve devre arasındaki konuşmanın maçın seyrini değiştirdiğini vurguladı.

devre arası uyarıları:

Flick, ilk yarı performansından memnun olduğunu ancak takımın bazı anlarda topu kaybettiğini ve doğru tercihler yapmadıklarını söyledi. Sözlerini, "Bu atmosferde, bu sahada oyunu değiştirmek önemliydi" diyerek özetledi ve ikinci yarıda oyunu domine etmelerinin kendisi için belirleyici olduğunu ifade etti.

Yamal'ın maçtaki etkisi:

Genç oyuncu Lamine Yamal için Flick, "Yamal iyi durumda, fiziksel olarak da çok iyi durumda. Futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda bunu sahaya yansıttı" değerlendirmesini yaptı. Flick, Yamal'ın özellikle ikinci yarıda maçı çeviren oyunculardan biri olduğunu, asistleri ve son paslarındaki başarının takım için kritik olduğunu belirtti ve "Olağanüstü bir oyuncu" ifadesini kullandı.

takımın genel durumu ve hedefler:

61 yaşındaki teknik adam, takımın özgüvenine ve oyun tarzına duyduğu inancı dile getirdi: "Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede üst düzey bir performans sergiledik". Flick, sahada kalite ve gücü gösterebileceklerini ve antrenmanlarda ortaya koydukları performansın bunun işaretleri olduğunu söyledi. Hedeflerinin büyük olduğunu, sezon sonunda mayıs-haziran döneminde kupalar kazanmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

opsiyon zenginliği: Adeyemi ve Jesus değerlendirmesi:

Sezon başında takıma katılan Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus hakkında Flick, her iki oyuncunun da önemli opsiyonlar olduğunu belirtti. Adeyemi'nin hızı ve golcülüğünden memnun olduğunu, Jesus'un ise daha fazla potansiyel taşıdığını ve birkaç hafta içinde bunu sahaya yansıtacağını ifade ederek kadro derinliğinin önemine vurgu yaptı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, devre arasında oyuncularına ilk yarıdaki performanslarından memnun olduğunu ve aynı oyunu sürdürmeleri halinde maçı çevirebileceklerini onlara aktardığını dile getirerek, "Bu atmosferde, bu sahada oyunu değiştirmek önemliydi" dedi.