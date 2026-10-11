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Serhat Öztaşdelen: penaltı pozisyonu karşılaşmanın odağını değiştirdi

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçın ardından Serhat Öztaşdelen, Metehan Altunbaş'ın penaltı beklentisinin maçı gölgelediğini söyledi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 22:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Serhat Öztaşdelen: penaltı pozisyonu karşılaşmanın odağını değiştirdi

Serhat Öztaşdelen: penaltı pozisyonu karşılaşmanın odağını değiştirdi

Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynadıkları ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından basın mensuplarına konuştu. Maç sonrası açıklamalarında, takım arkadaşları Metehan Altunbaş'ın penaltı beklediği pozisyonun karşılaşmanın önüne geçtiğini vurguladı.

Serhat Öztaşdelen'in sözleri:

Serhat, pozisyonla ilgili olarak, "Bu konu hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ne söyleyebilirim ki?" ifadelerini kullandı. Ardından takımı ve saha performansıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz o kadar emek veriyoruz. Siz de gördünüz, sahada muhteşem bir Kocaelispor vardı. Taraftarlarımızla birlikte muhteşemdik. Her şey inanılmaz iyi geçti. Ama istediğimiz skoru bulamadık."

Penaltı beklentisi ve hakem kararı:

Şikayet ya da net bir eleştiri yöneltmeden durumu özetleyen Serhat, pozisyonu adil şekilde izleyenlerin ne karar verilmesi gerektiğini anlayacağını belirtti: "Pozisyonu adil bir şekilde izleyen herkes verilmesi gereken kararın ne olması gerektiğini anlar." Kalecilere ilişkin dikkat çeken bir tespit de yaptı: "Kaleciler artık topu değil, ayağı tutacak. Böyle mi oluyor?"

Serhat Öztaşdelen'in sözleri, maçın sportmence değerlendirilmesi ve pozisyonun tartışılmasının ötesinde, takımın performansına dikkat çektiğini gösteriyor. Kocaelispor'un saha içindeki görüntüsü ve taraftar desteğiyle öne çıktığını vurgulaması, mağlubiyet sonrası önceliklerini puan kaybından ziyade oynanan futbola verdiğini ortaya koydu.

Takım ve taraftar ilişkisi ile hakem kararlarının konuşulduğu bu tür maçların ardından Serhat'ın ifadeleri, hem pozisyonun netliği hem de gelecek haftalar için psikolojik etki açısından değerlendirilmeye açık mesajlar içeriyor.

Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen, Beşiktaş&#039;a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı...

Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, takım arkadaşı Metehan Altunbaş'ın penaltı beklediği pozisyonun maçın önüne geçtiğini aktararak, "Pozisyonu adil bir şekilde izleyen herkes verilmesi gereken kararın ne olması gerektiğini anlar" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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