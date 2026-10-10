Beşiktaşlı taraftarlardan Niğde'nin Azatlı beldesinde öğrencilere kırtasiye ve tişört sürprizi

Beşiktaş taraftarlarının Azatlı ziyareti:

Beşiktaş'ın Çarşı Vicdan ve Niğde Çarşı taraftar grupları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesindeki Şehit Salim Erten İlkokulu'nu ziyaret etti. Gönüllüler, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilere kırtasiye setleri ve lisanslı Beşiktaş tişörtleri dağıttı.

Etkinlik sırasında öğrencilerin yüzlerindeki sevinç dikkat çekti; dağıtılan malzemeler çocukların eğitim günlerine doğrudan katkıda bulunacak şekilde seçildi. Ziyaret, okul yönetimi ve öğretmenlerin katılımıyla samimi bir ortamda gerçekleşti.

ziyaretin ayrıntıları:

Gruptakiler, 'İlmi okuldan, hayatı Beşiktaş’tan' anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Her sınıfta kısa sohbetler yapılarak kırtasiye malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi ve öğrencilere lisanslı tişörtler giydirilerek küçük sürprizler yapıldı.

Bu çalışma, Beşiktaş taraftarlarının Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürüttüğü yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin bir örneği olarak kayda geçti.

taraftarların mesajı:

Gönüllüler, 'İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz' prensibiyle hareket ettiklerini vurguladı ve yardımlaşma kültürünü sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi. Yapılan açıklamalarda çocukların mutluluğunun kendileri için öncelikli olduğu ifade edildi.

Ziyaret, spor kulübü aidiyetinin tribün sınırlarını aşarak toplumsal duyarlılık ve yerel desteğe dönüşebileceğini gösterdi; taraftar grupları benzer projelere devam edeceklerini belirtti.

NİĞDE’DE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINDAN ÖĞRENCİLERE ANLAMLI HEDİYE