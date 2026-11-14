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Beşinci tur protestolarında sokaklar doldu: Fransa'da yaklaşık 106 bin kişi gösteride

Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim koşullarına karşı düzenlenen beşinci tur protestolara ülke genelinde yaklaşık 106 bin, Paris'te 24 bin kişi katıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 21:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beşinci tur protestolarında sokaklar doldu: Fransa'da yaklaşık 106 bin kişi gösteride

Protestoların beşinci turu:

Fransa İçişleri Bakanlığı, bugün düzenlenen beşinci tur protestolara ülke genelinde yaklaşık 106 bin kişinin katıldığını, başkent Paris'te ise katılımın 24 bin olduğunu açıkladı. Bakanlık, gösteriler sırasında toplam 121 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Eylemler, ülke genelinde artan yaşam maliyetleri ve mevcut eğitim şartlarına tepki olarak gerçekleştirildi. Gösterilerin genel olarak sakin geçtiği; ancak Paris'te daha sıkı güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.

Katılım ve tarafların iddiaları:

Resmi rakamlarla organizatörlerin verdiği katılım sayıları arasında belirgin fark bulunuyor. Gösterileri düzenleyenler, ülke genelindeki katılımın yaklaşık 200 bin, Paris'teki katılımın ise 100 bin civarında olduğunu öne sürdü. İçişleri Bakanlığı ise katılımın geçen haftaya kıyasla düştüğünü belirtti.

Yetkililer, bazı gösterilerin izinsiz rotalara sapma girişimlerinin olduğunu ve bu tür vakaların polis müdahalesiyle engellendiğini ifade etti. Gözaltılar, özellikle bu tür izinsiz yürüyüş denemeleri ve güvenlik düzenine uymama nedeniyle gerçekleştirildi.

Paris'te güvenlik önlemleri ve yürüyüş güzergahı:

Başkentteki yürüyüş, tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı, Bastille Meydanı'ndan geçti ve Ulus Meydanı'nda sona erdi. Katılımcılar arasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar ve polisin müdahalelerini eleştiren pankartlar yer aldı.

Polis, yürüyüş güzergahı boyunca kontrol noktaları oluşturarak göstericilere yönelik aramalar yaptı. Planlanan saatte gösterinin sona ermesinin ardından başkentteki metro hatlarının yeniden hizmete açıldığı ve kalabalıkların meydanlardan sorunsuz şekilde ayrıldığı bildirildi.

Genel değerlendirmede, protestoların ülke çapında devam ettiği; düzenleyiciler ile resmi makamlar arasında katılım konusunda fikir ayrılığı bulunduğu ve Paris'te yoğun güvenlik tedbirlerinin uygulandığı öne çıkıyor.

FRANSA’DAKİ PROTESTOLARIN BEŞİNCİ TURUNDA YAKLAŞIK 106 BİN KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ: 121...

FRANSA’DAKİ PROTESTOLARIN BEŞİNCİ TURUNDA YAKLAŞIK 106 BİN KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ: 121 GÖZALTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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