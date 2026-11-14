Osmaniye'de Güney Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 4 araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kaza detayları:

Osmaniye Güney Çevre Yolu üzerinde, henüz belirlenemeyen nedenle 4 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Çarpışma sonucu 1 kişi yaralandı.

Müdahale ve taşıma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak olay yerinde ve çevresinde inceleme başlatıldı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

OSMANİYE’DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI