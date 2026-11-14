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Şanlıurfa'dan sessiz çağrı: zincirlerle Gazze'ye dikkat çekildi

Şanlıurfa'da yüzlerce kişi Rabia Meydanı'ndan Haşimiye Meydanı'na sessiz yürüyüş düzenleyerek Gazze ve Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 21:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şanlıurfa'dan sessiz çağrı: zincirlerle Gazze'ye dikkat çekildi

Şanlıurfa'dan sessiz çağrı: zincirlerle Gazze'ye dikkat çekildi

Şanlıurfa'da bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Rabia Meydanı'ndan başlayan sessiz yürüyüşle Gazze ve Filistin'de yaşanan insani krize dikkat çekti. Etkinliğe çeşitli sivil toplum kuruluşları destek verirken, katılımcılar dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdı.

Eylemin akışı:

Rabia Meydanı'nda toplanan grup, kurulan kortejle Haşimiye Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Basın açıklamasında, Gazze'deki felaketlerin sözlerle ifade edilemeyecek kadar ağır olduğu ve sel, açlık ile susuzluk felaketinin kritik seviyeye ulaştığı vurgulandı.

Okunan metinde ayrıca batı ülkelerinin daha fazla suçun örtbas edilmesine izin vermemesi ve yaşananların hesabının sorulması istendi. Katılımcılar, uluslararası toplumun acilen müdahale etmesi çağrısını yineledi.

Temsili canlandırmalar ve tepki:

Yürüyüş sırasında gerçekleştirilen temsili canlandırmalar dikkat çekti; zincirlere bağlanmış ve elleri kelepçeli figürlerle Filistinli esirler ile tutuklanmış sağlık çalışanlarının durumu canlandırıldı. Bu görüntüler katılımcılar arasında güçlü duygusal tepki uyandırdı ve olayın sembolik anlatımı olarak kullanıldı.

Organizatörler, gösterinin amacının yalnızca tepki göstermek değil, aynı zamanda uluslararası kamuoyunu ve karar vericileri harekete geçirmek olduğunu belirtti.

Güvenlik ve sona erme:

Yürüyüş boyunca polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Eylem, planlandığı gibi Rabia Meydanı'ndan başlayıp Haşimiye Meydanı'nda sona erdi ve herhangi bir güvenlik olayı yaşanmadığı bildirildi.

Katılımcılar, barışçıl ve sessiz duruşlarıyla Filistin halkına desteklerini gösterdiklerini ifade etti ve benzer etkinliklerin devam edebileceğini açıkladılar.

FİLİSTİN’E DESTEK İÇİN SESSİZ YÜRÜYÜŞ

FİLİSTİN’E DESTEK İÇİN SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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