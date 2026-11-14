Atmaca geleneği mağaza koridorlarında: Rize'de kuşlar podyuma çıktı

Atmaca geleneği şehir merkezinde sergilendi:

Doğu Karadeniz'in köklü geleneklerinden atmacacılığı yaşatmak amacıyla düzenlenen Atmaca Güzellik Yarışması, Rize şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlik, kent sakinleri ve atmaca meraklılarından yoğun ilgi gördü; organizasyon alışveriş merkezinin iç mekânına farklı bir renk kattı.

Yarışmaya Rize ve Artvin'ten katılan 26 atmaca ile sahipleri iştirak etti. Katılımcılar, atmacalarını özenle hazırlayıp ziyaretçilerin ve jüri üyelerinin önüne çıkardı; alışveriş merkezi koridorları boyunca izleyenler tarafından da büyük ilgiyle takip edildi.

Jüri değerlendirmesi ve kriterler:

Alanında uzman isimlerden oluşan jüri, atmacaları titizlikle inceledi. Değerlendirmede fiziksel yapı, duruş, tüy rengi ve genel sağlık durumu gibi kriterler öne çıktı. Her atmaca tek tek jüri karşısına çıkarılarak bu ölçütlere göre puanlandı.

Ödüller ve etkinlik atmosferi:

Yarışma boyunca renkli görüntüler oluştu; izleyiciler atmacaların çeşitli özelliklerini yakından görme şansı buldu. Organizasyon sonunda dereceye giren atmaca sahiplerine kupa ve çeşitli hediye çekleri takdim edildi. Etkinlik, hem geleneksel kültürün yaşatılmasına katkı sağladı hem de katılımcılar arasında paylaşım ve ilginin artmasına vesile oldu.

RİZE'DE ATMACALAR ŞEHİR MERKEZİNDEKİ ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE PODYUMA ÇIKTI