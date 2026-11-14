Edremit'te aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı ve cezaevine teslim edildi

operasyon ve yakalama:

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenin sağlanması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik kapsamlı saha ve istihbarat çalışması yürüttü. Yapılan tespitler sonucunda, "hırsızlık" suçundan hakkında 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.'nin yeri belirlendi.

gözaltı ve suç kaydı:

Düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan M.D., ekipler tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan işlemler sırasında şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi.

adli işlemler ve teslim:

Emniyetteki ve adli makamlar nezdindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından firari hükümlü M.D., resmi prosedürler gereğince Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA 19 YIL 5 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.