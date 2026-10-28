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Besni'de yalnızlığa karşı fidanla vefa

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün 'Çınarlara Vefa Projesi' kapsamında düzenlenen 'Çınarlara Nefes Ol' etkinliğinde yalnız yaşayan yaşlılara fidan dağıtıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Besni'de yalnızlığa karşı fidanla vefa

Besni'de 'Çınarlara Nefes Ol' etkinliği

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen Çınarlara Vefa Projesi kapsamında düzenlenen "Çınarlara Nefes Ol" etkinliğinde, ilçede yalnız yaşayan yaşlı bireylere fidan dağıtıldı.

amaç ve hedefler:

Etkinlikle yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi, doğayla bağlarının güçlendirilmesi ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi. Proje aynı zamanda yalnız yaşayan yaşlıların kendilerini değerli hissetmelerine katkı sunmayı amaçlıyor.

fidan teslimi ve sorumluluk:

Dağıtılan fidanlarla birlikte yaşlılara, fidanların bakımını üstlenmeleri için gerekli teslimatlar yapıldı. Bu yaklaşım, hem bireylerin günlük yaşamına küçük bir etkinlik alanı eklemeyi hem de çevresel duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendiriliyor. Fidanların bakımı yaşlıların projeyle kurduğu bağı somutlaştırması açısından önem taşıyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, &quot;ÇINARLARA VEFA PROJESİ&quot; KAPSAMINDA...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, "ÇINARLARA VEFA PROJESİ" KAPSAMINDA İLÇEDE YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK "ÇINARLARA NEFES OL" ETKİNLİĞİ ÇERÇEVESİNDE FİDAN DAĞITILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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