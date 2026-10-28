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Denizli'de muhtarlarla dayanışma yemeği: ortak akıl ve üretime destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yemekte 19 ilçeden muhtarlar ve eşleri bir araya geldi; ortak akıl, hizmet ve üreticiye destek vurgulandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Denizli'de muhtarlarla dayanışma yemeği: ortak akıl ve üretime destek

Denizli Büyükşehir buluşması:

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarların onuruna düzenlenen buluşma yemeğinde, ilin 19 ilçesinden muhtarlar ve eşleri bir araya geldi. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu ev sahipliği yaptı; toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ile mahalle muhtarları ve eşleri katıldı.

Etkinlikte ayrıca Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şubesi Başkanı Osman Yüreci, Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Damla Tuna Bilgen, Denizli Tüm Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Yıldan, Çivril Muhtarları Derneği Başkanı Sadettin Özel ve Çal Muhtarları Derneği Başkanı Halit Duran de yer aldı.

Başkan Çavuşoğlu'ndan birlik ve hizmet vurgusu:

Yemekte katılımcıların Muhtarlar Günü kutlandı ve birlik mesajları öne çıktı. Başkan Çavuşoğlu, muhtarları "demokrasinin ilk basamağı" ve yerel yönetimlerin en güçlü paydaşı olarak tanımlayarak, muhtarlarla omuz omuza hizmet ettiklerini belirtti. Konuşmasında ortak akıl ve dayanışma temasını işleyen Çavuşoğlu şunları söyledi: "Hiç kimseyi ayrıştırmadan, bu şehri birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz."

Çavuşoğlu ayrıca, "Bu şehrin kaynakları bu şehrin insanlarına ait. Onun için de biz bu hizmeti sizlere ulaştırırken hiç kimseyi ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden başaracağız" diyerek, geçmişten bugüne olduğu gibi gelecekte de ihtiyaç olan alanlarda muhtarlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Tarım politikaları ve desteklerin artırılması:

Programda tarım sektörünün mevcut zorluklarına da değinildi. Başkan Çavuşoğlu, üreticilere yönelik desteklerin artırılacağını belirterek, Denizli'de üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Açıklamada destek paketi detaylarına yer verilerek, geçen yıl 30 dekara kadar verilen desteğin bu yıl 50 dekara çıkarılacağı; hayvan desteklerinde ise geçen seneki 15 hayvana kadar verilen desteğin bu sene 30 hayvana yükseltileceği aktarıldı.

Çavuşoğlu, üretimin ve üreticinin içinde bulunduğu sıkıntılardan ortak çabayla çıkılacağına inandığını belirterek, desteğin öncelikli alanlarından birinin tarım olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından günün anısına muhtarlara Belediye tarafından hediyeler takdim edildi ve buluşma hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR’DEN MUHTARLARLA BİRLİK VE DAYANIŞMA BULUŞMASI ÇAVUŞOĞLU: “BU ŞEHRİ BİRLİKTE...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR’DEN MUHTARLARLA BİRLİK VE DAYANIŞMA BULUŞMASI ÇAVUŞOĞLU: “BU ŞEHRİ BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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