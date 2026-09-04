Battalgazi'de kırsal ve merkez mahallelerde yol konforu artırılıyor

battalgazi'de yol çalışmaları sürüyor

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Sonbaharın başlamasıyla birlikte kırsal mahallelerde asfalt sezonunun son uygulamaları tamamlanırken, kent merkezinde altyapı nedeniyle bozulan yollar sıcak asfaltla yenileniyor. Belediye yetkilileri, çalışmalarda önceliğin ulaşımın güvenliği ve konforu olduğunu vurguluyor.

kırsal mahallelerde sathi asfalt uygulaması:

Belirlenen program kapsamında Adagören ve Çolakoğlu mahallelerinde toplam 9 kilometrelik güzergâhta ikinci kat sathi asfalt kaplama yapıldı. Uygulama, mevcut yolların taşıma kapasitesini ve yüzey dayanımını artırmayı hedefliyor. Kırsal kesimde yapılan bu ikinci kat kaplamalar, yağışlı dönemlerde oluşabilecek bozulmaları azaltarak ulaşım sürekliliğini sağlamaya yardımcı olacak.

merkez mahallelerde sıcak asfalt serimi:

Kırsal alandaki çalışmalara paralel olarak kent merkezinde de yenileme çalışmaları yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hidayet Mahallesinde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Ayrıca Orduzu Mahallesinde altyapı çalışmaları tamamlanan güzergâhlarda sıcak asfalt uygulamaları yapıldı. Bu müdahalelerle mahalle sakinlerinin daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşması amaçlanıyor.

Battalgazi Belediyesi yetkilileri, yol yapım ve bakım çalışmalarının planlı program çerçevesinde ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini bildirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen öncelikli güzergâhlarda çalışmaların aralıksız sürdürülerek ulaşım kalitesinin yükseltileceğini ifade etti.

BATTALGAZİ’DE KIRSAL VE MERKEZ MAHALLELERDE ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR