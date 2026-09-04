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Sinoplu çocukların atıkları emre için umut oldu

11 yaşındaki Ömer Özen'in 'Geri Dönüşümde Hayat Var' projesiyle Sinop'ta toplanan plastik ve cam şişeler, DOA merkezinde ayrıştırılıp DMD'li 8,5 yaşındaki Emre Çoban'ın tedavisine aktarılıyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:25

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinoplu çocukların atıkları emre için umut oldu

Bir çocuğun başlattığı kampanya kentte karşılık buldu

Sinop'ta 11 yaşındaki Ömer Özen tarafından başlatılan "Geri Dönüşümde Hayat Var" projesi, kentte geniş destek buldu. Proje kapsamında toplanan plastik ve cam şişeler, sayım ve ayrıştırma işlemlerinin ardından elde edilen gelir DMD'li 8,5 yaşındaki Emre Çoban'ın tedavi kampanyasına aktarılıyor.

Ömer ve projeye destek veren gönüllüler, şişeleri kent merkezindeki Uğur Mumcu Meydanı'nda biriktiriyor. Buradan alınan atıklar, Korucuk Mahallesi Tırkışlar mevkisinde bulunan Türkiye Çevre Ajansı bünyesindeki DOA Toplama ve Ayrıştırma Merkezi'ne götürülerek sayılıyor ve ayrıştırılıyor.

Toplama ve ayrıştırma süreci:

Merkezde sayılıp ayrıştırılan atıklardan elde edilen gelir doğrudan Emre'nin kampanyasına yatırılıyor. Projenin koordinasyonunu yapan ekip, toplanan şişelerin temizlenmesi, sınıflandırılması ve taşınması süreçlerini gönüllülerle organize ediyor. Bu sayede hem geri dönüşüm bilinci yayılıyor hem de tedavi için kaynak sağlanıyor.

Projenin nasıl başladığını anlatan Ömer, "Ben Emre Çoban'ı duyduğumda, Emre Çoban'a bağış yapmak istedim ve düşündüm. Şişe toplamaya karar verdim. Şişeleri biriktirip biriktirip, o parayı Emre Çoban'a bağışlayacağım dedim kendi kendime. Ondan sonra çöp poşetleriyle başladık. Sonra röportajlar yapa yapa insanlara yaydık. İnsanlar da yardım etti" sözleriyle süreci özetledi. Ömer ayrıca, toplama alanı olarak Uğur Mumcu Meydanı'nı kullandıklarını ve tüm şişelerin Emre'ye bağışlanacağını vurguladı.

Toplumsal destek ve çağrı:

Sosyal girişimci ve Türk kadın tasarımcı Feyza Sezer Aktulga, projeye dikkat çekerek, "8,5 yaşındaki Emre Çoban'a, 11 yaşındaki Ömer kardeşimiz bir programla bir hareket başlattı. Sinoplu bir çocuğun hayatını yine Sinoplu bir çocuğumuz kurtarmak için yola çıktı" dedi ve projeye katılım çağrısında bulundu.

Sinop Kent Konseyi Başkanı Handan Turan Yılmazer ise projeyi sosyal medyada yayılan bir videonun başlattığını belirterek, "Bir gün sosyal medyada gezerken Ömer’in videosunu gördüm. Sonra Ömer’e ulaştık. Ömer’e yardımcı olmak istedik" ifadelerini kullandı. Yerel aktörlerin ve vatandaşların desteğiyle proje büyümeye devam ediyor ve hem çevresel farkındalık hem de Emre'nin tedavisine katkı hedefleniyor.

TÜRK KADIN TASARIMCI FEYZA SEZER AKTULGA(SOLDA), ÖMER ÖZEN, SİNOP KENT KONSEYİ BAŞKANI HANDAN...

TÜRK KADIN TASARIMCI FEYZA SEZER AKTULGA(SOLDA), ÖMER ÖZEN, SİNOP KENT KONSEYİ BAŞKANI HANDAN TURAN YILMAZER (SAĞDA).

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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