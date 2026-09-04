Haliliye kendi asfaltını üreterek yol çalışmalarında yeni dönem başlattı

Haliliye'de asfalt üretimi ve serimi sahada incelendi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Başkan Yardımcısı Mahmut Ayniberk ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Yeşilurfa bölgesinde devam eden yol ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerden bilgi alan Canpolat, belediyenin bünyesinde kurulan tesislerde üretilen malzemelerle asfalt serim çalışmalarının başladığını açıkladı.

Tesis ve ekipmanlar:

Haliliye Belediyesi, kendi asfalt emülsiyon üretim tesisi ile birlikte bir soğuk asfalt şantiyesi kurdu. Sahada kombi cihazları, kamyonlar ve emülsiyon üretim hattı gibi araç ve ekipmanların bulunduğunu belirten Canpolat, yatırımın tutarının 200 milyon lira civarında olduğunu kaydetti. Bu adımın ilçenin yol ihtiyaçlarını hem hızlandıracağını hem de daha kalıcı çözümler sunacağını söyledi.

Canpolat, yatırımla ilgili destek veren vatandaşlara, belediye meclisine ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na teşekkür etti. Belediye bünyesinde üretilen malzeme kullanımı, tedarik ve uygulama süreçlerinde maliyet ve lojistik avantaj sağlayacak şekilde planlandı.

Uygulama öncelikleri ve kırsal dönüşüm:

İlk çalışmaların Yeşilurfa bölgesinde başladığını belirten Canpolat, bölgede yapılaşmanın sürdüğünü ve ortaya çıkacak yol ihtiyacına şimdiden yanıt verildiğini vurguladı. Yeşilurfa serimleri tamamlandıktan sonra Konuklu Mahallesi başta olmak üzere merkez mahallelerdeki öncelikli yol ihtiyaçlarının kısa sürede giderileceği açıklandı; ardından bölge bölge kırsal mahallelere geçileceği ifade edildi.

Canpolat, kırsal mahallelerde uzun yıllardır uygulanan ve "beyaz mucur" diye anılan kalker taşıyla yapılan stabilize çalışmalarının yağış sonrası toz ve çamur oluşturduğunu belirterek bu uygulamada değişikliğe gidileceğini söyledi. Bundan sonra hem merkezde hem kırsalda fen işleri ekiplerinin çalışmalarını asfalt ağırlıklı sürdüreceği, kırsal güzergâhlarda siyah soğuk kaplama ve sathi kaplama asfalt yöntemlerinin uygulanacağı bildirildi.

Geçmiş dönemde yaklaşık 40 kırsal mahallede asfalt ve parke çalışmaları gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Canpolat, ilçenin merkez ve kırsalıyla birlikte yaklaşık 170 mahalleye hizmet verdiklerini söyledi. Canpolat, vatandaşlara verilen taahhütlere vurgu yaparak, "Verdiğimiz her sözü tutuyoruz" dedi ve ekiplerine teşekkür etti.

Konuşmasını, belediyenin vizyonunu özetleyen şu sözlerle noktaladı: "Peyderpey inşallah bu dönemde bütün köylerimiz asfaltla tanışacak, bütün köylerimizdeki eksiklikler giderilecek. Her zaman ‘Haliliye için hep iyisi, hep yenisi’ sloganıyla yolumuza devam ediyoruz."

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