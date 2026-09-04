Dolar 48,4374 +0,05%
Euro 56,1888 -0,20%
Bist 13.938,96 +0,05%
Altın Gram 6.919,70 -2,13%
EUR/USD 1,1605 -0,22%
Brent Petrol 94,80 -0,75%
--°

Haliliye kendi asfaltını üreterek yol çalışmalarında yeni dönem başlattı

Haliliye Belediyesi kendi asfalt emülsiyon tesisini ve soğuk asfalt şantiyesini kurarak Yeşilurfa'da asfalt serimine başladı; yatırım 200 milyon lira.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Haliliye kendi asfaltını üreterek yol çalışmalarında yeni dönem başlattı

Haliliye'de asfalt üretimi ve serimi sahada incelendi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Başkan Yardımcısı Mahmut Ayniberk ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Yeşilurfa bölgesinde devam eden yol ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerden bilgi alan Canpolat, belediyenin bünyesinde kurulan tesislerde üretilen malzemelerle asfalt serim çalışmalarının başladığını açıkladı.

Tesis ve ekipmanlar:

Haliliye Belediyesi, kendi asfalt emülsiyon üretim tesisi ile birlikte bir soğuk asfalt şantiyesi kurdu. Sahada kombi cihazları, kamyonlar ve emülsiyon üretim hattı gibi araç ve ekipmanların bulunduğunu belirten Canpolat, yatırımın tutarının 200 milyon lira civarında olduğunu kaydetti. Bu adımın ilçenin yol ihtiyaçlarını hem hızlandıracağını hem de daha kalıcı çözümler sunacağını söyledi.

Canpolat, yatırımla ilgili destek veren vatandaşlara, belediye meclisine ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na teşekkür etti. Belediye bünyesinde üretilen malzeme kullanımı, tedarik ve uygulama süreçlerinde maliyet ve lojistik avantaj sağlayacak şekilde planlandı.

Uygulama öncelikleri ve kırsal dönüşüm:

İlk çalışmaların Yeşilurfa bölgesinde başladığını belirten Canpolat, bölgede yapılaşmanın sürdüğünü ve ortaya çıkacak yol ihtiyacına şimdiden yanıt verildiğini vurguladı. Yeşilurfa serimleri tamamlandıktan sonra Konuklu Mahallesi başta olmak üzere merkez mahallelerdeki öncelikli yol ihtiyaçlarının kısa sürede giderileceği açıklandı; ardından bölge bölge kırsal mahallelere geçileceği ifade edildi.

Canpolat, kırsal mahallelerde uzun yıllardır uygulanan ve "beyaz mucur" diye anılan kalker taşıyla yapılan stabilize çalışmalarının yağış sonrası toz ve çamur oluşturduğunu belirterek bu uygulamada değişikliğe gidileceğini söyledi. Bundan sonra hem merkezde hem kırsalda fen işleri ekiplerinin çalışmalarını asfalt ağırlıklı sürdüreceği, kırsal güzergâhlarda siyah soğuk kaplama ve sathi kaplama asfalt yöntemlerinin uygulanacağı bildirildi.

Geçmiş dönemde yaklaşık 40 kırsal mahallede asfalt ve parke çalışmaları gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Canpolat, ilçenin merkez ve kırsalıyla birlikte yaklaşık 170 mahalleye hizmet verdiklerini söyledi. Canpolat, vatandaşlara verilen taahhütlere vurgu yaparak, "Verdiğimiz her sözü tutuyoruz" dedi ve ekiplerine teşekkür etti.

Konuşmasını, belediyenin vizyonunu özetleyen şu sözlerle noktaladı: "Peyderpey inşallah bu dönemde bütün köylerimiz asfaltla tanışacak, bütün köylerimizdeki eksiklikler giderilecek. Her zaman ‘Haliliye için hep iyisi, hep yenisi’ sloganıyla yolumuza devam ediyoruz."

KENDİ ASFALTINI ÜRETİP KENDİ YOLUNU YAPIYOR

KENDİ ASFALTINI ÜRETİP KENDİ YOLUNU YAPIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

söğütlü mahallesine 5 bin 100 metrelik atık su hattı tamamlandı
images

Çorum’un kayıp hükümet konağı tarihi meydanda yeniden canlanıyor
images

Altun'dan Arabanlı çiftçilere ÇKS başvuruları için yetki devri
images

Sinoplu çocukların atıkları emre için umut oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eczacıbaşı spor kulübü 60 yıllık mirasını ve kadın voleyboluna bakışını anlattı

Kayseri'de yanan tekstil fabrikasının depo bölümünden görüntüler ortaya çıktı

Konya'da Ecdat Parkı önünde ticari taksi devrildi: 1 yaralı

Anız alevleri pamuk yüklü tırı hedef aldı; sürücünün kararlı müdahalesi hasarı sınırladı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı