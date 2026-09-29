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BEUN'ün sürdürülebilirlik başarısı: GreenMetric'te 34 basamaklık atılım

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, UI GreenMetric 2026'da dünya genelinde 2.016 üniversite arasından 256'ncı; Türkiye'de 152 üniversite içinde 30'uncu oldu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Ayşe Şen

BEUN'ün sürdürülebilirlik başarısı: GreenMetric'te 34 basamaklık atılım

BEUN'ün sıralamadaki yükselişi:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların değerlendirildiği UI GreenMetric 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda dünya genelinde 2.016 üniversite arasından 256'ncı, Türkiye'de 152 üniversite arasından 30'uncu sırada yer aldı.

Değerlendirilen üniversite sayısı dünya genelinde 1.745'ten 2.016'ya, Türkiye'de ise 142'den 152'ye yükselmesine rağmen BEUN, 2025'te 1.745 üniversite arasından 290'ıncı iken 2026'da 256'ncı olarak 34 basamak ilerledi. Türkiye sıralamasında ise bir önceki yıl 32'nci olan BEUN, bu yıl 30'uncu sıraya yükseldi.

sıralamadaki ilerlemenin göstergeleri:

Bu yükseliş, üniversitenin çevre, enerji, atık yönetimi, ulaşım, eğitim ve araştırma alanlarındaki çalışmalarının uluslararası ölçekte karşılık bulduğuna işaret ediyor. Sıralamadaki ilerleme, kurumun sürdürülebilirlik uygulamalarını yaygınlaştırma, görünürlüğünü artırma ve ölçülebilir performans kriterlerinde iyileşme sağlamayla ilişkilendiriliyor.

rektörün değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy gelişmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Üniversitemizin UI GreenMetric 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda bir önceki yıla göre 34 basamak yükselerek dünya genelinde 256’ncı sırada, Türkiye’de ise 30’uncu sırada yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Değerlendirmeye alınan üniversite sayısının artmasına rağmen sıralamadaki yerimizi yükseltmiş olmamız, sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz çalışmaların istikrarlı biçimde devam ettiğini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde de çevre, enerji, atık yönetimi, ulaşım, eğitim ve araştırma alanlarında sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızı sürdürerek Üniversitemizin bu alandaki çalışmalarını geliştirmeye devam edeceğiz.”

BEUN, GREENMETRİC DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI&#039;NDA 34 BASAMAK YÜKSELDİ

BEUN, GREENMETRİC DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI'NDA 34 BASAMAK YÜKSELDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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